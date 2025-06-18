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Первый контейнеровоз новой серии Maersk на метаноле получил имя
18.06.2025

Первый контейнеровоз новой серии Maersk на метаноле получил имя

    • A.P. Moller — Maersk (Maersk) дала имя первому судну в серии контейнеровозов вместимостью 17 480 TEU, оборудованных двухтопливными двигателями, работающими на метаноле.

    Как сообщили SeaNews в группе, церемония имянаречения прошла 18 июня на верфи Hyundai Heavy Industries в Ульсане. Судну дали имя «Berlin Maersk». Это 14-й контейнеровоз Maersk на метаноле и первый в серии судов нового класса. Всего в серии шесть контейнеровозов, все они должны быть сданы в этом году и будут работать под датским флагом.

    Первый судозаход «Berlin Maersk» должен состояться 7 июля в Шанхай, откуда он выйдет в рейс на сервисе AE3 между портам Восточной Азии и Северной Европы.

    По своим конструктивным особенностям «Berlin Maersk» близок к предыдущей серии на метаноле, «Ane Maersk», в которой было построено 12 судов. Единственное существенное отличие – увеличенная ширина, что позволило увеличить конейнеровместимость. На сегодня «Berlin Maersk» является самым большим судном на метаноле в составе флота компании.

    Фото: Shipspotting / lappino


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