В Балтийских проливах столкнулись контейнеровоз и автомобилевоз

Контейнеровоз «Maersk Gironde» и автомобилевоз «SFL Composer» столкнулись 5 августа, проходя через оживленный участок у острова Фюн в Балтийских проливах. Морская администрация Дании задержала оба судна для дальнейшего досмотра и расследования инцидента, сообщает Maritime Executive.

«Оба судна получили повреждения выше ватерлинии, но пострадавших и загрязнения не зафиксировано, – пишет издание. – На снимках, опубликованных датскими СМИ, зафиксирована большая царапина на борту автомобилевоза. «Maersk Gironde» получил повреждения носовой части».

Контейнеровоз «Maersk Gironde», построенный в 2002 году и вместимостью 4,8 тыс. TEU, выполняет рейсы на маршрутах в Северной Европе. Судно следовало из Вильгельмсхафена (Германия) в Гданьск (Польша).

Автомобилевоз «SFL Composer», 2006 года постройки и вместимостью 6,5 тыс. транспортных средств, по данным SFL, было во фрахте у Volkswagen.

Фото: Maritime Executive / Maersk