Maersk меняет главного финансиста
12.12.2025

    • Скорее по привычке, чем по необходимости, публикуем изменения в топ-менеджменте бывшей крупнейшей контейнерной линии мира, безвременно ушедшей с российского рынка. Может, когда-нибудь кому-нибудь пригодится.

    Новым Chief Financial Officer A.P. Moller — Maersk назначен Роберт Эрни, сообщили SeaNews в головном офисе группы. Он сменит Патрика Джейни, проработавшего в Maersk шесть лет.

    У Р.Эрни за плечами 30 лет в логистике, в том числе 20 лет на руководящих должностях в Kuehne+Nagel, а затем должности CFO в Panalpina и Dachser.

    Передача полномочий новому CFO планируется в течение первого квартала следующего года, закрывать год и готовить годовой отчет будут под руководством П.Джейни. Передача дел намечена после публикации годового отчета 5 февраля 2026 года.

    Президентом региона Северная Америка назначен Дитлев Блихер, до этого руководивший Азиатско-Тихоокеанским регионом.

    Временно исполняющим обязанности президента Азиатско-Тихоокеанского региона назначен Скотт Эндрю Эллиот, Chief Financial Officer региона.

    Управляющим директором региона Индия, Ближний Восток и Африка назначен Чарльз ван дер Стине, до этого возглавлявший регион Северная Америка.

    Нынешний руководитель региона Индия, Ближний Восток и Африка Ричард Морган уходит из компании.

    Управляющим директором региона Европа назначен Гийом Созедде (пусть простит нас, если неправильно траскрибируем фамилию Sauzedde). В Maersk он только с 2024 года, до этого он возглавлял дивизион Logistics & Services региона Европа.

    Его предшественник Аймерик Шандавуан покидает компанию.

