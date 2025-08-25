Информационно-аналитическое агентство
Назначен начальник Сочинской таможни
25.08.2025

    • Исполняющий обязанности начальника Сочинской таможни Иван Бурлака с 25 августа назначен начальником этой же таможни, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

    Он уже приступил к выполнению поставленных руководителем ФТС России задач и продолжит работу в новом статусе.

    И.Бурлака в 2008 году окончил Российскую таможенную академию. В этом же году поступил на службу в таможенные органы на должность старшего государственного таможенного инспектора отдела таможенного досмотра Хабаровского таможенного поста. Входил в руководящий состав Бикинского таможенного поста и Приамурского ЦЭД Хабаровской таможни, а также самой Хабаровской таможни, с июля 2024 года по май 2025 года занимал должность начальника Бурятской таможни.

    Фото: ФТС


