Изменения в руководстве УК «Дело»

Акционеры Группы компаний «Дело» на внеочередном общем собрании участников приняли решение о назначении c 29 декабря 2024 года генеральным директором ООО «УК «Дело» (головная компания Группы) Алексея Лебедева.

Екатерина Ляхова, с ноября 2023 года совмещавшая работу в Госкорпорации «Росатом» и позицию генерального директора ООО «УК «Дело», продолжит свою деятельность по развитию стратегических направлений бизнеса Госкорпорации.

А.Лебедев окончил Государственный университет управления, получил степень BA International Business Studies Университета Нортумбрии (Великобритания). C 2011 по 2017 год он занимал должность заместителя начальника Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», с 2018 года до настоящего момента возглавлял группу компаний «САЛАИР», которая включает в себя логистического оператора «САЛАИР», цифровую логистическую платформу xPlanet, финансового оператора «АБЛ-Альянс» и дистрибьютера запасных частей для транспортного машиностроения «РэйлАльянс».

Фото: ГК «Дело»