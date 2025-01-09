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Изменения в руководстве УК «Дело»
09.01.2025

Изменения в руководстве УК «Дело»

    • Акционеры Группы компаний «Дело» на внеочередном общем собрании участников приняли решение о назначении c 29 декабря 2024 года генеральным директором ООО «УК «Дело» (головная компания Группы) Алексея Лебедева. 

    Екатерина Ляхова, с ноября 2023 года совмещавшая работу в Госкорпорации «Росатом» и позицию генерального директора ООО «УК «Дело», продолжит свою деятельность по развитию стратегических направлений бизнеса Госкорпорации.

    А.Лебедев окончил Государственный университет управления, получил степень BA International Business Studies Университета Нортумбрии (Великобритания). C 2011 по 2017 год он занимал должность заместителя начальника Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», с 2018 года до настоящего момента возглавлял группу компаний «САЛАИР», которая включает в себя логистического оператора «САЛАИР», цифровую логистическую платформу xPlanet, финансового оператора «АБЛ-Альянс» и дистрибьютера запасных частей для транспортного машиностроения «РэйлАльянс». 

    Фото: ГК «Дело»


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