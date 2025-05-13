Назначен первый заместитель начальника ГУТКПВТ ФТС

Заместитель начальника Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России Андрей Макарычев назначен первым заместителем начальника этого же управления.

Как сообщает ФТС в своем телеграм-канале, в его должностные обязанности войдет координация и контроль деятельности подразделений таможенного контроля после выпуска товаров, обеспечение соблюдения участниками ВЭД и лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, таможенного законодательства путем проведения таможенных проверок и иных форм таможенного контроля, а так же осуществление контроля других направлений деятельности Главного управления.

А.Макарычев в таможенных органах с 2006 года. Начинал службу с инспектора организационно-аналитического отдела Московской Западной таможни и прошел путь до заместителя начальника ГУТКПВТ ФТС России.

Фото: ФТС