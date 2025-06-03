Назначен первый замначальника ГУОТОиТК

Заместитель начальника Московской таможни – начальник Московского таможенного поста (ЦЭД) Рафаэль Зверев с 3 июня назначен первым заместителем начальника Главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля ФТС России.

Как сообщает ФТС в своем телеграм-канале, в его обязанности будет входить организация совершения таможенных операций в отношении перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС товаров и транспортных средств, организация таможенного контроля при прибытии/убытии товаров, при их помещении под таможенные процедуры, разработка правил применения форм таможенного контроля, а также осуществление контроля других направлений деятельности Главного управления.

Р.Зверев поступил на службу в таможенных органах в 2005 году на должность инспектора информационно-технического отдела Каширского таможенного поста. Позже руководил этим же постом. С марта 2019 года занимал должность заместителя начальника Московской таможни – начальника Московского таможенного поста (ЦЭД) (до марта 2023 — Московский областной таможенный пост (ЦЭД) Московской областной таможни).

Фото: ФТС