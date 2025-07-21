Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новые обстановочные суда в Амурском бассейне
21.07.2025

Внешня торговля России, 5 месяцев 2025

    • Объемы внешней торговли в январе-мае 2025 года составили 271,7 млрд долларов, что на 3,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила ФТС в своем телеграм-канале.

    В том числе экспорт составил 162,1 млрд долларов, импорт – 109,5 млрд долларов.

    Основу российского экспорта традиционно составляли минеральные продукты. Их удельный вес в товарной структуре экспорта соответствует 56,2%.

    В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары и составил 48,4%.

    Основные торговые партнеры России:

    • страны Азиатского региона: экспорт – 123,3 млрд долларов, импорт – 73,4 млрд долларов;
    • страны Европы: экспорт – 24,1 млрд долларов, импорт – 27,9 млрд долларов;
    • страны американского континента: экспорт – 5,5 млрд долларов, импорт – 6,2 млрд долларов;
    • страны Африки: экспорт – 9,2 млрд долларов, импорт – 2 млрд долларов.

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.04.2025
    Контейнерооборот российских портов в марте 2025 увеличился на 2,7%
    Экспорт вырос на 10,8%.
    2025КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    27.06.2025
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае вырос на 31,1%
    Экспорт увеличился на 26,4%, импорт – на 36,5%.
    2025Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    05.05.2025
    Грузы РЖД, 4 месяца 2025: снижение на 6,8%
    По большинству номенклатурных позиций наблюдается отрицательная динамика.
    2025ПогрузкаРЖД
    0
    18.07.2025
    Экспорт масличных с Урала, первое полугодие 2025
    На Урале в 1,5 раза вырос экспорт масличных культур.
    МасличныеСтатистика таможниУралЭкспорт
    0
    27.06.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 26 неделя 2025
    Ставки падают
    Только для подписчиков
    2025индекс Drewry WCIмировой контейнерный индекс
    0
    06.02.2025
    Назначение в ФТС
    Руководитель ФТС России Валерий Пикалёв назначил начальника ЦТУ.
    НазначенияФТСЦТУ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    21.07.2025 Контейнерооборот российских портов в июне 2025 в деталях
    21.07.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 29, 2025
    21.07.2025 Американская контейнерная линия Matson пока не будет перевозить электромобили
    21.07.2025 MSC снова заказывает мегаконтейнеровозы
    21.07.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 29 неделя 2025
    18.07.2025 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Госрегулирование Показать всё
    21.07.2025 Заход в порты РФ судов, следующих из иностранных портов, будет согласовывать ФСБ
    15.07.2025 Назначен начальник Новороссийской таможни
    10.07.2025 Назначен начальник ЦЭТ ФТС
    09.07.2025 А. Никитин назначен министром транспорта РФ
    08.07.2025 Комплексная программа подготовки кадров для сферы ВЭД до 2030 года
    04.07.2025 В России появится «Цифровая Река»
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •