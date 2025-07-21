Внешня торговля России, 5 месяцев 2025

Объемы внешней торговли в январе-мае 2025 года составили 271,7 млрд долларов, что на 3,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила ФТС в своем телеграм-канале.

В том числе экспорт составил 162,1 млрд долларов, импорт – 109,5 млрд долларов.

Основу российского экспорта традиционно составляли минеральные продукты. Их удельный вес в товарной структуре экспорта соответствует 56,2%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары и составил 48,4%.

Основные торговые партнеры России:

страны Азиатского региона: экспорт – 123,3 млрд долларов, импорт – 73,4 млрд долларов;

страны Европы: экспорт – 24,1 млрд долларов, импорт – 27,9 млрд долларов;

страны американского континента: экспорт – 5,5 млрд долларов, импорт – 6,2 млрд долларов;

страны Африки: экспорт – 9,2 млрд долларов, импорт – 2 млрд долларов.

Фото: ФТС