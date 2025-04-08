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Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, апрель 2025
08.04.2025

Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, апрель 2025

    • По данным нового аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket, в апреле года ставка на перевозку 40-футового контейнера из Новороссийска в Александрию (Египет) составляет в среднем 1615 долларов, на 14,8% выше, чем в марте 2025 года.

    Из Александрии в Новороссийск средняя ставка в апреле котируется на уровне 1710 долларов за 40-футовый контейнер, на 34,5% выше, чем месяцем ранее.

    Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

    Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26.

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    Средняя ставка за 20-футовый контейнер составляет в экспорте 1177 долларов (на 3,2% выше, чем в марте 2025 года), в импорте – 1342 долларов (плюс 13,2%).

    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, апрель 2025

    Средняя ставка фрахта за 40-футовый контейнер в экспорте на условиях FIFO (Free In Free Out, стоимость только морского фрахта, без погрузки контейнера на судно в порту отправления и без его выгрузки с судна в порту назначения) в апреле котируется 1313 долларов, за 20-футовый – 1155 долларов.

    На направлении Александрия – Новороссийск средняя ставка фрахта за 40-футовый контейнер на условиях FIFO составляет 1155 долларов, а 20-футовый – 1050 долларов (как и в марте).

    Средняя ставка фрахта на перевозку 40-футового контейнера SOC (Shipper Owned Container, контейнер в собственности отправителя товара) в экспорте на маршруте Новороссийск – Александрия в апреле 2025 года находится на уровне 1431 доллар (на 3,6% выше, чем в апреле 2025 года), в импорте – 1788 долларов (плюс 37,9%).

    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, апрель 2025

    Средняя ставка фрахта на перевозку 20-футового контейнера SOC в экспорте составляет 1202 доллара, что на 2,1% выше, чем в предыдущем месяце, в импорте – 1535 долларов (плюс 28,5%).

    Средняя ставка на перевозку 40-футового контейнера СOC (Carrier Owned Container, контейнер принадлежит перевозчику) на направлении Новороссийск – Александрия в апреле находится на уровне 1737 долларов. В обратном направлении ставка составляет 1658 долларов, на 33% выше, чем в марте.

    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, апрель 2025

    На перевозку 20-футового контейнера СOC в экспорте ставка фрахта находится на уровне 1152 доллара (плюс 4,5%), в импорте – 1150 долларов (минус 2,4%).

    Прим.: Средняя ставка рассчитана на основании ставок пяти линий, работающих на данном маршруте, – Sinokor Novo Line, Ametist, Hub Shipping, EMBA 1 и EA Ways Lojistik Sirketi.

    По имеющимся данным, из линий, ставки которых представлены в сервисе, самые низкие ставки за 40-футовый контейнер на направлении Новороссийск – Александрия в апреле предлагает Sinokor Novo Line – 1313 долларов, за 20-футовый контейнер – также этот перевозчик (1100 долларов).

    В импорте самые низкие ставки в феврале также у Sinokor Novo Line – 1155 долларов за 40-футовый и 1050 долларов за 20-футовый контейнер.

    В марте этого года в порт Новороссийск из Александрии было совершено 19 заходов контейнеровозов, в феврале было 12 судозаходов.

    За последние 7 месяцев (с сентября 2024 года по март 2025 года включительно), за которые имеются данные, меньше всего провозных мощностей на направлении Новороссийск – Египет было задействовано в сентябре – 700 TEU, больше всего – в марте, 23,3 тыс. TEU.

    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, апрель 2025

    Текущие ставки, а также их динамика за последние 7 месяцев по более чем 28 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 220 зарубежных портов, доступны подписчикам нового аналитического онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket.

    Сервис содержит данные по ставкам для следующих типов контейнеров:

    • экспорт / импорт
    • 20’ / 40’
    • рефы / сухие
    • HC / TC / DC
    • COC / SOC

    А также:

    • Количество задействованных на сервисах судов – помесячная динамика
    • Количество судозаходов по линиям за последний месяц
    • Вместимость судов на сервисах
    • Суммарная вместимость линий

    Особенности сервиса:

    • Интерактивный пользовательский интерфейс
    • Данные доступны онлайн 24/7/365 с любого устройства
    • Помесячная динамика ставок
    • История и сравнение ставок
    • Инфографика: моментальная визуализация данных в различных разрезах
    • География сервисов на карте
    • Обновление 2 раза в месяц (в начале месяца и, если ставки меняются в течение месяца, данные обновляются в середине месяца)

    Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

    Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:2SDnjdBPrM9

     


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