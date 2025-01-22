Назначен первый заместитель начальника Южного таможенного управления

Руководитель ФТС России Валерий Пикалёв назначил первого заместителя начальника Южного таможенного управления, сообщается в телеграм-канале ведомства. С 22 января эту должность займет Евгений Долгий.

В обязанности таможенника войдет руководство и контроль осуществления всех таможенных операций в регионе деятельности Управления: начиная с прибытия, размещения на временное хранение товаров и заканчивая электронным декларированием с возможным проведением фактического контроля.

Е. Долгий в таможенных органах с 1995 года. Прошел путь от должности инспектора Ростовской таможни до начальника организационно-инспекторской службы Южного таможенного управления.

Фото: телеграм-канал ФТС