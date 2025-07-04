Импорт овощей и фруктов через Северо-Кавказский ЦЭД

В три раза возросло количество овощей и фруктов, оформленных Северо-Кавказским ЦЭДом, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

С начала 2025 года таможенники оформили 20 тыс. тонн плодовоовощной продукции, что на 14 тыс. тонн больше аналогичного периода прошлого года.

Основными экспортерами являются Азербайджан и Грузия.

Из Азербайджана чаще всего поставляют свежие томаты, картофель, репчатый лук и косточковые культуры (абрикосы, черешня, персики и нектарины), из Грузии – картофель и голубику.

Таможенные операции в отношении плодовоовощной продукции проводятся в первоочередном порядке в минимальные сроки.

Фото: ФТС