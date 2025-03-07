Первая партия клубники из Турции

Уральские таможенники оформили ввоз крупной партии свежей клубники из Турции, сообщила ФТС в своем телеграм-канале.

«В Свердловскую область импортировали 10 тонн ягоды на 8 млн рублей. Это первая партия клубники, поступившая из Турции. Также в число поставщиков клубники входит Египет. Так, в феврале из этой страны в Екатеринбург доставили 4 тонны на 2 млн рублей», – отметил начальник УТУ Алексей Фролов.

В Тюменскую область клубнику импортировали из Армении. С начала года из Закавказья прибыло полтонны ягод.

Фото: ФТС