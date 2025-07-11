Регулярные экспресс-поезда из Юго-Западного Китая в Европу

9 июля из Чунцина отправился экспресс-поезд Китай — Европа, груженный телекоммуникационным оборудованием, автокомплектующими и другими товарами, сообщает информационное агентство Xinhua.

Новый логистический продукт был совместно разработан компанией управления цепочками поставок «Юйсиньоу», базирующейся в Чунцине, и турецкой Pacific Global Logistics.

Состав пересечет границу Китая через КПП Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, пройдет через Азербайджан и Грузию, прибудет в Турцию, а затем отправится в европейские города.

Регулярное функционирование подобного экспресса позволит сократить время доставки грузов из Чунцина в Европу через Транскаспийский международный транспортный маршрут до 25-30 дней, что как минимум на десять дней быстрее, чем традиционным способом, сообщил председатель правления Pacific Global Logistics Аскар Садик.

Фото: Xinhua