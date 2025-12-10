Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот через КПП Тунцзян на границе с КНР
10.12.2025

Грузооборот через КПП Тунцзян на границе с КНР

    • По состоянию на 9 декабря с начала 2025 года объем грузооборота через железнодорожный контрольно-пропускной пункт Тунцзян в провинции Хэйлунцзян превысил 6 млн тонн, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

    Железнодорожный пограничный переход Тунцзян является важным сухопутным пунктом для торговли между Китаем и Россией. Он начал работу в ноябре 2022 года и с тех пор играет ключевую роль в содействии торговым обменам между Китаем и Россией.

    Согласно статистике, на сегодняшний день совокупный объем перевозок угля через КПП Тунцзян превысил 10 млн тонн.

    Объемы перевозок таких основных товаров как древесина, руда и сельскохозяйственная продукция также неуклонно увеличиваются.

    После введения в эксплуатацию КПП Тунцзян расстояние транспортировки по маршрутам от этого КПП до рынков во внутренних районах Европы оказалось на 809 км меньше, чем от железнодорожного КПП Суйфэньхэ. Это позволяет сэкономить примерно 10 часов и снизить транспортную нагрузку на КПП Маньчжурия (Маньчжоули) и Суйфэньхэ.

    В настоящее время грузовые поезда Китай – Европа, проходящие через железнодорожный КПП Тунцзян, охватывают 14 европейских стран и соединяют более 60 городов Китая.

    Фото: China Railway Harbin Group


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.06.2025
    Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, 4 месяца 2025
    Товарооборот в «деньгах» сохраняет рост.
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатМорские перевозки
    0
    27.02.2025
    Россия и Ирак подписали соглашение в области морского транспорта
    В Багдаде
    ИракМорской транспортРоссияСоглашение
    0
    11.08.2025
    Грузовые поезда Китай – Европа через КПП Эрэн-Хото
    Более 20 тыс. грузовых поездов Китай – Европа прошло через КПП Эрэн-Хото с 2013 года.
    Железная дорогаКитай - ЕвропаПоезда
    0
    12.08.2025
    Импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в РФ, январь-май 2025
    Поставки в денежном выражении увеличились.
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатИмпорт
    0
    21.03.2025
    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь 2025
    Россия осуществляла поставки в 10 стран ЕС
    Только для подписчиков
    2025ГрузоперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    20.02.2025
    Внешняя торговля РФ в 2024 году
    Внешняя торговля РФ снизилась на 2,2%
    Только для подписчиков
    2024Внешняя торговляРоссия
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    10.12.2025 Оборот мировых контейнерных линий, 10 месяцев 2025
    09.12.2025 Железнодорожные контейнеры, 11 месяцев 2025: экспорт растет
    08.12.2025 Все порты Финляндии, 10 месяцев 2025
    08.12.2025 О встрече руководителей РЖД и DP World
    08.12.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 49, 2025
    05.12.2025 Рекордный объём из Владивостока в Москву
    Госрегулирование Показать всё
    10.12.2025 Совещание по развитию беспилотного транспорта
    09.12.2025 400 миллионов на комплексное развитие Новороссийского транспортного узла
    08.12.2025 Талонная система в МАПП Забайкальск
    05.12.2025 Таможенные сборы проиндексируют
    04.12.2025 О заседании подкомиссии по транспортно-логистическим коридорам
    01.12.2025 Продлен временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •