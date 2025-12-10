Грузооборот через КПП Тунцзян на границе с КНР

По состоянию на 9 декабря с начала 2025 года объем грузооборота через железнодорожный контрольно-пропускной пункт Тунцзян в провинции Хэйлунцзян превысил 6 млн тонн, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

Железнодорожный пограничный переход Тунцзян является важным сухопутным пунктом для торговли между Китаем и Россией. Он начал работу в ноябре 2022 года и с тех пор играет ключевую роль в содействии торговым обменам между Китаем и Россией.

Согласно статистике, на сегодняшний день совокупный объем перевозок угля через КПП Тунцзян превысил 10 млн тонн.

Объемы перевозок таких основных товаров как древесина, руда и сельскохозяйственная продукция также неуклонно увеличиваются.

После введения в эксплуатацию КПП Тунцзян расстояние транспортировки по маршрутам от этого КПП до рынков во внутренних районах Европы оказалось на 809 км меньше, чем от железнодорожного КПП Суйфэньхэ. Это позволяет сэкономить примерно 10 часов и снизить транспортную нагрузку на КПП Маньчжурия (Маньчжоули) и Суйфэньхэ.

В настоящее время грузовые поезда Китай – Европа, проходящие через железнодорожный КПП Тунцзян, охватывают 14 европейских стран и соединяют более 60 городов Китая.

Фото: China Railway Harbin Group