Пазлы железнодорожной логистики сложили на РТУ-2025
17.12.2025

Пазлы железнодорожной логистики сложили на РТУ-2025

    • XXIII Международная конференция «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» (РТУ-2025) стала площадкой для откровенного и детального разговора о системных проблемах транспортного рынка. Участники подчеркнули, что дискуссия отличалась высокой глубиной проработки тем и высокой концентрацией профессионального диалога.

    Программа традиционно стартовала с делового завтрака, на котором был задан макроэкономический контекст обсуждений. Профессор МГУ Наталья Зубаревич указала на ухудшение промышленной динамики более чем в половине регионов РФ и общее падение машиностроения. Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев подчеркнул замедление экономического роста и формирование «разноскоростной» модели экономики, при которой ограниченное число отраслей фактически «вытягивает» остальные, что делает такую модель неустойчивой.

    Пазлы железнодорожной логистики сложили на РТУ-2025Эти выводы напрямую отразились в обсуждении ситуации на железнодорожном транспорте. В ходе пленарного заседания эксперты подробно разобрали причины снижения погрузки на сети ОАО «РЖД». Отмечалось падение перевозок строительных грузов на 11%, а также перераспределение части объемов в пользу автомобильного и водного транспорта. При этом участники подчеркивали, что часть потерь связана не со снижением спроса, а с невозможностью вывезти дополнительные объемы из-за технологических и управленческих ограничений на сети.

    Существенный блок дискуссий был посвящен уходу грузов с железной дороги. Представители отрасли привели данные о сокращении доли РЖД в перевозках металлургических и цементных предприятий. Среди ключевых причин назывались длительные и непрогнозируемые сроки доставки, ускоренный рост тарифов перевозчика, сложности с подачей порожнего подвижного состава и непрозрачная работа систем планирования перевозок. Борьба с «лишним» парком, по мнению участников, привела к запиранию станций порожними вагонами и фактической потере погрузки.

    Отдельно обсуждалась тарифная проблематика. Участники напомнили, что совокупный рост тарифа РЖД в монопольном сегменте значительно опережал инфляцию, в то время как ставки в конкурентных сегментах росли существенно медленнее. Эксперты сошлись во мнении, что отсутствие ответственности перевозчика за ритмичность подачи вагонов и отказы в приеме порожних вагонов напрямую влияет на отток грузов с сети.

    Значительное внимание было уделено качеству услуг и состоянию эксплуатационной работы. В рамках профильных сессий отмечалось снижение объемов контейнерных перевозок и ухудшение ключевых показателей на сети. Участники указывали на блокировку порожних вагонов на путях необщего пользования, несогласованность действий профильных дирекций и искажение отчетных параметров ради формального выполнения планов. В числе предложенных мер — смягчение логконтролей, вывод повагонных отправок из-под ограничений, развитие маневровой инфраструктуры и усиление контроля за сроками доставки.

    Отдельный блок дискуссий был посвящен цифровизации и управлению парками. Эксперты обсуждали доработку АС ЭТРАН, ее интеграцию с другими информационными системами и создание цифровых двойников для моделирования перевозочных процессов. Со стороны операторов прозвучали предложения по внедрению доверительного управления парками и расширению технологического взаимодействия как инструмента повышения эффективности.

    В целом РТУ-2025 показала, что ключевые проблемы железнодорожной логистики носят системный характер и требуют комплексных решений — от изменения подходов к управлению порожним парком и тарифной политике до повышения прозрачности цифровых инструментов и ответственности перевозчика за качество услуг.

    В конференции приняли участие 274 представителя транспортного рынка, подтвердив высокий интерес профессионального сообщества к поиску практических выходов из сложившейся ситуации.


  •  




