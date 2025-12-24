Информационно-аналитическое агентство
Поезда Китай – Европа через КПП Маньчжурия в январе-ноябре 2025
24.12.2025

Поезда Китай – Европа через КПП Маньчжурия в январе-ноябре 2025

    • В январе-ноябре 2025 года через КПП Маньчжурия (Маньчжоули) автономного района Внутренняя Монголия прошло 4 377 поездов Китай – Европа, объем перевезенных ими грузов составил 457 тыс. TEU. Это соответственно на 8,4% и 6,2% больше, чем годом ранее, сообщает информационное агентство Xinhua.

    За указанный период количество поездов Китай – Европа, въехавших на территорию КНР через КПП Маньчжурия (Маньчжоули), составило 2 705, ими было доставлено 191 тыс. TEU контейнеров с грузами.

    Погранпереход Маньчжурия (Маньчжоули) является важным узловым пунктом на восточном маршруте международных железнодорожных грузоперевозок Китай – Европа. Поезда Китай – Европа проходят через него уже 12 лет.

    В последние годы эффективность таможенного оформления на КПП Маньчжурия (Маньчжоули) повысилась, и переходом стало пользоваться больше компаний, занятых в сфере внешней торговли.

    Местная таможня внедряет различные меры, включая обмен данными, анализ информации и систему быстрого реагирования. Это позволяет создать интеллектуальную систему контроля для железнодорожного перехода, что ускоряет прохождение поездов Китай – Европа, отмечают в Xinhua.

    Фото: Xinhua


