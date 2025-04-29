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Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте вырос на 23,1%
29.04.2025

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте вырос на 23,1%

    • В марте 2025 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 23,1% относительно показателя марта 2024 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте вырос на 23,1%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт увеличился на 27,2%, импорт – на 19%. Каботажа в марте 2025 года не было.

    Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в марте 2025 года соответствовала 25,4%.

    Груженых контейнеров было обработано на 26% больше, чем в марте 2024 года. Из общего объема груженых 24,5% приходилось на рефконтейнеры, 75,5% – на сухие.

    67,3% груженых контейнеров прошло в импорте, 32,7% – в экспорте.

    Перевалка порожних контейнеров выросла на 16,6%.

    В марте 2025 года все контейнеры прошли через Новороссийск.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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