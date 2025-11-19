Грузооборот российских портов в октябре 2025 вырос на 5,1%

Грузооборот всех морских портов России в октябре 2025 года вырос на 5,1% относительно показателя октября прошлого года.

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в октябре 2025 года приходилось 78,7% всего грузооборота, увеличился на 3,9%. В каботаже было перевалено на 11,8% больше, чем годом ранее. Транзит вырос на 25,3%. Импорт , напротив, снизился на 13%.

Почти 50% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 31,1% и 11,5% соответственно. На уголь и кокс приходилось 22,8%.

Самая высокая динамика была в сегменте металлолома, перевалка которого увеличилась на 81,4%. Сжиженного газа было обработано на 43,6% больше, чем в октябре 2024 года. Оборот черных металлов вырос на 25,3%.

На 49% снизился грузопоток прочих насыпных грузов. Перевалка лесных грузов сократилась на 33,1%, пищевого налива – на 32,5%.

В октябре 2025 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 32,8%, Балтийский бассейн обработал 28,6%, на Дальневосточный, Арктический и Каспийский приходилось 27,3%, 10,3% и 1% соответственно.

