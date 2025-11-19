Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот российских портов в октябре 2025 в деталях
19.11.2025

Грузооборот российских портов в октябре 2025 вырос на 5,1%

    • Грузооборот всех морских портов России в октябре 2025 года вырос на 5,1% относительно показателя октября прошлого года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот российских портов в октябре 2025 вырос на 5,1%

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в октябре 2025 года приходилось 78,7% всего грузооборота, увеличился на 3,9%. В каботаже было перевалено на 11,8% больше, чем годом ранее. Транзит вырос на 25,3%. Импорт , напротив, снизился на 13%.

    Почти 50% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 31,1% и 11,5% соответственно. На уголь и кокс приходилось 22,8%.

    Самая высокая динамика была в сегменте металлолома, перевалка которого увеличилась на 81,4%. Сжиженного газа было обработано на 43,6% больше, чем в октябре 2024 года. Оборот черных металлов вырос на 25,3%.

    На 49% снизился грузопоток прочих насыпных грузов. Перевалка лесных грузов сократилась на 33,1%, пищевого налива – на 32,5%.

    В октябре 2025 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 32,8%, Балтийский бассейн обработал 28,6%, на Дальневосточный, Арктический и Каспийский приходилось 27,3%, 10,3% и 1% соответственно.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.01.2025
    В США раскрыли схему контрабанды товаров из Китая через порты
    На 1,3 млрд долларов
    КитайКонтрабандаКонтрафактПорты
    0
    04.02.2025
    Контейнерные порты Турции, итоги 2024 года
    Порт-лидер сократил перевалку контейнеров.
    Только для подписчиков
    2024ИтогиКонтейнерооборотПорты
    0
    15.10.2025
    Товарооборот Россия – Грузия в январе-августе 2025 года
    Увеличился на 4,3%
    Только для подписчиков
    2025ГрузияТоварооборот
    0
    02.09.2025
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 36 неделя 2025
    Цены повысились.
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоОбзорПорты
    0
    31.07.2025
    Первое судно в рамках северного завоза в порту Тикси
    Открытие навигации состоялось 22 июля.
    2025Навигацияпервое судноСеверный завоз
    0
    11.06.2025
    Грузооборот Каспийского бассейна в апреле 2025 в деталях
    Грузооборот портов снизился на 37,2%.
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    19.11.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в октябре 2025 в деталях
    19.11.2025 Контейнерооборот и грузооборот через Гамбург, 9 месяцев 2025
    18.11.2025 Контейнерооборот российских портов в октябре 2025 снизился на 10,7%
    17.11.2025 Контейнерооборот российских портов в октябре 2025 в деталях
    17.11.2025 Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, ноябрь 2025
    17.11.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 46, 2025
    Госрегулирование Показать всё
    19.11.2025 О реализации нацпроекта «Эффективная транспортная система»
    17.11.2025 Новый порядок распределения электронных деклараций на товары между таможенными постами
    13.11.2025 Первая партия куриного мяса из Китая через Амурзет
    13.11.2025 Россия и Казахстан подписали соглашение по транзиту
    05.11.2025 Россия и Китай будут готовить специалистов для полярных вод
    05.11.2025 О транспортно-логистической повестке
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •