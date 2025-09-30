Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Арктического бассейна в августе 2025 в деталях
30.09.2025

Грузооборот Арктического бассейна в августе 2025: снизилась перевалка угля и кокса

    • В августе 2025 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 19,3% относительно показателя августа 2024 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот Арктического бассейна в августе 2025: снизилась перевалка угля и кокса

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт сократился на 26,8%. Каботаж уменьшился на 2,7%. В импорте было перевалено на 5,9% меньше, чем годом ранее.

    В августе 2025 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 7,9%.

    В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 51,1%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (17,8%). Доля угля и кокса в августе 2025 года составила 7,9%.

    Самая высокая динамика была в сегменте черных металлов, перевалка которых выросла на 53,2%. Лесных грузов было обработано на 20,6% больше, чем в августе 2024 года. Оборот металлолома увеличился на 8,4%.

    Наиболее значительно, на 63,2% снизился грузопоток прочих навалочных грузов. Угля и кокса перевалили на 57,8% меньше, чем годом ранее, сжиженного газа – на 38,1% меньше.

    В августе 2025 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 52,1%, Сабетта обработала 27%, на Варандей приходилось 6,7%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.05.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 20 неделя, 2025
    Ставки  на отдельных направлениях выросли.
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    04.09.2025
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 36, 2025
    Ставки не изменились.
    Только для подписчиков
    2025Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    02.04.2025
    Грузы РЖД, 3 месяца 2025: минус 6%
    По итогам первых трех месяцев 2025 года погрузка на сети РЖД снизилась на 6,1%.
    2025ПогрузкаРЖД
    0
    10.04.2025
    Таможенники проверили в порту Ростов-на-Дону порядка 800 судов
    В первом квартале 2025 года
    2025ГрузооборотПортпроверки
    0
    18.04.2025
    Аналитический дайджест SeaNews, 14-18 апреля 2025
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews на 16 неделе 2025 года.
    2025АналитикадайджестСтатистика
    0
    25.06.2025
    Западная ось Золотого кольца превратилась в промышленную дорогу
    Но пока «дорога трех столиц» недооценена За последние годы Смоленская область стала ключевым транспортным […]
    2025АвтодорогаБеларусьЕвропа
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    30.09.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в августе 2025 в деталях
    29.09.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 39, 2025
    26.09.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в августе 2025 снизился на 16,1%
    26.09.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в августе 2025 в деталях
    26.09.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 39, 2025
    25.09.2025 Контейнерный импорт. Тенденции и прогнозы-5
    Госрегулирование Показать всё
    26.09.2025 Россия и Судан подписали Меморандум о взаимопонимании в области транспорта
    25.09.2025 На автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс будет запущена процедура электронной очереди
    22.09.2025 В рамках нового нацпроекта разработают пообъектный план подъема затонувших судов
    18.09.2025 Правительство выделит 1,5 млрд руб. на организацию работы центров поддержки экспорта
    15.09.2025 Автовыпуск лесоматериалов из Сибири растет
    12.09.2025 Вступил в силу порядок каботажных перевозок для транспортных компаний ЕАЭС в России
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •