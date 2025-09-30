Грузооборот Арктического бассейна в августе 2025: снизилась перевалка угля и кокса

В августе 2025 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 19,3% относительно показателя августа 2024 года.

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт сократился на 26,8%. Каботаж уменьшился на 2,7%. В импорте было перевалено на 5,9% меньше, чем годом ранее.

В августе 2025 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 7,9%.

В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 51,1%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (17,8%). Доля угля и кокса в августе 2025 года составила 7,9%.

Самая высокая динамика была в сегменте черных металлов, перевалка которых выросла на 53,2%. Лесных грузов было обработано на 20,6% больше, чем в августе 2024 года. Оборот металлолома увеличился на 8,4%.

Наиболее значительно, на 63,2% снизился грузопоток прочих навалочных грузов. Угля и кокса перевалили на 57,8% меньше, чем годом ранее, сжиженного газа – на 38,1% меньше.

В августе 2025 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 52,1%, Сабетта обработала 27%, на Варандей приходилось 6,7%.

