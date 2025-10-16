Информационно-аналитическое агентство
Контейнерооборот российских портов в сентябре 2025 снизился на 11,4%
16.10.2025

Контейнерооборот российских портов в сентябре 2025 снизился на 11,4%

    • Контейнерооборот всех морских портов России в сентябре 2025 года снизился на 11,4% относительно показателя сентября прошлого года.

    Контейнерооборот российских портов в сентябре 2025 снизился на 11,4%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт сократился на 15,8%, экспорт – на 14,9%. В каботаже было перевалено на 0,8% меньше, чем в сентябре 2024 года. Транзит увеличился на 66,3%.

    Груженых контейнеров было обработано на 8,1% меньше, чем в сентябре 2024 года. Из общего объема груженых 11,8% приходилось на рефконтейнеры, 88,2% – на сухие.

    50,7% груженых контейнеров прошло в импорте, 24,2% – в экспорте, 23,6% – в каботаже и 1,4% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 21,2%.

    В сентябре 2025 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 43,6%, Балтийский бассейн обработал 33,8%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 19%, 3,5% и 0,1% соответственно.

