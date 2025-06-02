Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле снизился на 9,3%

В апреле 2025 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 9,3% относительно показателя апреля 2024 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт сократился на 10,6%, импорт – на 7,8%. Каботаж составил 4 TEU.

Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2025 года соответствовала 23,3%.

Груженых контейнеров было обработано на 10,8% меньше, чем в апреле 2024 года. Из общего объема груженых или 25,3% приходилось на рефконтейнеры, 74,7% – на сухие.

63,3% груженых контейнеров прошло в импорте, 36,7% – в экспорте, 0,01% – в каботаже.

Перевалка порожних контейнеров снизилась на 4,9%.

В апреле 2025 года почти все контейнеры прошли через Новороссийск, порт Кавказ обработал всего 4 TEU.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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