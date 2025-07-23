Грузооборот российских портов в июне 2025 снизился на 7,6%

Грузооборот всех морских портов России в июне 2025 года снизился на 7,6% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в июне 2025 года приходилось 78,1% всего грузооборота, уменьшился на 8,5%. В каботаже было перевалено на 9,6% меньше, чем годом ранее. Импорт сократился на 11,2%. Транзит вырос на 5,4%.

Почти 50% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 32,5% и 14,3% соответственно. На уголь и кокс приходилось 24,9%.

Самая высокая динамика была в сегменте химического налива, перевалка которого увеличилась на 48,8%. Накатных грузов (ро-ро) было обработано на 26,9% больше, чем в июне 2024 года. Оборот руды вырос на 23,6%.

На 68,5% снизился грузопоток зерна. Перевалка прочих насыпных грузов сократилась на 49,1%, пищевого налива – на 44,4%.

В июне 2025 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 31,7%, Дальневосточный бассейн обработал 29,7%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский приходилось 27,1%, 10,9% и 0,6% соответственно.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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