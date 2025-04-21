Контейнерооборот российских портов в марте 2025 увеличился на 2,7%

Контейнерооборот всех морских портов России в марте 2025 года увеличился на 2,7% относительно показателя марта прошлого года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 10,8%. Импорт снизился на 1,5%. В каботаже было перевалено на 0,4% меньше, чем в марте 2024 года. Транзит сократился на 50,7%.

Груженых контейнеров было обработано на 1,5% больше, чем в марте 2024 года. Из общего объема груженых 15,1% приходилось на рефконтейнеры, 84,9% – на сухие.

51,4% груженых контейнеров прошло в импорте, 29,2% – в экспорте, 18,7% – в каботаже и 0,7% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 6,3%.

В марте 2025 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 40,5%, Балтийский бассейн обработал 30,1%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 25,4%, 3,8% и 0,1% соответственно.

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