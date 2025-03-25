Грузооборот российских портов в феврале 2025 снизился на 9,4%

Грузооборот всех морских портов России в феврале 2025 года снизился на 9,4% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в феврале 2025 года приходилось 78,4% всего грузооборота, уменьшился на 9,4%. В каботаже было перевалено на 26,5% меньше, чем годом ранее. Импорт сократился на 7,2%. Транзит вырос на 8,6%.

Почти 50% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 32,5% и 13,2% соответственно. На уголь и кокс приходилось 22,3%.

Самая высокая динамика была в сегменте металлолома, перевалка которого увеличилась на 27,4%. Руды было обработано на 15% больше, чем в феврале 2024 года. Оборот лесных грузов вырос на 12,4%.

На 55,2% снизился грузопоток зерна. Перевалка накатных грузов (ро-ро) сократилась на 47,4%, пищевого налива – на 27,2%.

В феврале 2025 года доля Балтийский бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 31,7%, Азово-Черноморского бассейн обработал 30,3%, на Дальневосточный, Арктический и Каспийский приходилось 26,8%, 10,4% и 0,8% соответственно.

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