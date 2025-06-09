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Железнодорожные контейнеры, 5 месяцев 2025: снижение продолжается
09.06.2025

Железнодорожные контейнеры, 5 месяцев 2025: снижение продолжается

    • Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за январь-май 2025 года составили 3 млн 188 тыс. TEU, на 1,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

    В том числе во внутреннем сообщении было отправлено 1 млн 263 тыс. TEU – на 2,4% меньше, чем годом ранее.

    Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения составило 2,3 млн TEU – на 3,9% меньше, чем в январе-мае 2024 года. В тоннах объем перевозок контейнерных грузов составил 33,8 млн тонн, на 0,3% меньше, чем годом ранее.

    По данным РЖД, наиболее существенно выросли перевозки в контейнерах соли – в 1,8 раза до 4,8 тыс. TEU, цветных металлов (+33,7% до 68,7 тыс. TEU) и сахара (+27,5% до 2,7 тыс. TEU).

    Достаточно высокая динамика отмечена также в перевозках зерна (+10,9% до 60,7 тыс. TEU), продуктов перемола (+7,5% до 19,6 тыс. TEU) и остальных продовольственных товаров (+12,2% до 143,9 тыс. тонн).

    Кроме того, рост показали перевозки лесных грузов (+3,9% до 251 тыс. TEU), бумаги (+4,8% до 160,1 тыс. TEU) и черных металлов (+1,5% до 90 тыс. TEU).

    По остальным грузам наблюдается отрицательная динамика.

    Наиболее существенно сократились объемы контейнерных перевозок автомобилей и комплектующих – на 34% до 128,1 тыс. TEU, строительных грузов – на 32,3% до 74,1 тыс. TEU, картофеля, овощей и фруктов – на 27,2% до 4,7 тыс. TEU, каменного угля – на 23% до 4,5 тыс. TEU, а также нефти и нефтепродуктов – на 15,8% до 37 тыс. TEU.

    Перевозки химикатов и соды сократились на 0,6% до 342,4 тыс. TEU, метизов – на 2,4% до 175,4 тыс. TEU, промышленных товаров – на 3,8% до 161,2 тыс. TEU, машин, станков и двигателей – на 11,1% до 142,1 тыс. TEU.

    Перевозки в контейнерах черных металлов снизились на 1,5% до 90 тыс. TEU, цветной руды и серного сырья – на 7,4% до 11,8 тыс. TEU, рыбы – на 7% до 14,8 тыс. TEU, мяса и масла животного – на 4,5% до 10,8 тыс. TEU, остальных и сборных грузов – на 4,5% до 74,1 тыс. TEU.

    В мае во всех видах сообщения, по подсчетам SeaNews, было перевезено 630 тыс. TEU, в том числе во внутреннем сообщении – около 263 тыс. TEU. Объем перевозок груженых контейнеров составил в мае порядка 0,5 млн TEU.

    Фото: РЖД


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