Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот российских портов в марте 2022 года в деталях
19.02.2025

Грузооборот российских портов в январе 2025 в деталях

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.01.2025
    Аналитический дайджест SeaNews, 13-17 января 2024
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews с 13 по 17 января 2025 года
    2025АналитикадайджестСтатистика
    0
    14.02.2025
    Экспорт угля по жд, январь 2025
    В январе на экспорт было отгружено по железной дороге 16,2 млн тонн угля.
    2025РЖДУгольЭкспорт
    0
    19.02.2025
    Контейнерооборот российских портов в январе 2025 вырос на 11,1%
    Импорт вырос на 9,8%, экспорт – на 17,4%
    2025КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    21.01.2025
    Вырастут ли цены на контейнеры – 2
    После праздников цены вернутся к значениям начала января.
    2025LogisticsКонтейнерыроссийский рынок
    0
    14.02.2025
    Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
    Уважаемые подписчики, Обновлены данные по контейнерообороту российских портов за январь 2025 года — online […]
    2025ПОРТСТАТ
    0
    06.02.2025
    Грузооборот Арктического бассейна в декабре 2024 в деталях
    Грузооборот портов снизился на 6,2%.
    Только для подписчиков
    2024Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    19.02.2025 ТрансКонтейнер увеличил мощность терминала в Омске
    19.02.2025 Государственная судоходная корпорация Бангладеш возвращается на контейнерный рынок
    19.02.2025 Вместимость контейнерного флота CMA CGM уверенно приближается к 4 млн TEU
    19.02.2025 FESCO добавляет судозаход в Кванъян
    19.02.2025 Контейнерооборот российских портов в январе 2025 вырос на 11,1%
    18.02.2025 Контейнерооборот российских портов в январе 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    18.02.2025 Назначение в ФТС
    06.02.2025 Назначение в ФТС
    06.02.2025 Кингисеппскую таможню присоединяют к Санкт-Петербургской
    05.02.2025 Минтранс России начинает проверку российского танкерного флота
    05.02.2025 Минтранс намерен упростить перемещение порожних вагонов
    03.02.2025 Расширен перечень стран, банки которых смогут участвовать в валютных торгах в России
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •