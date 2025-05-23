Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Апрельский рекорд FESCO
23.05.2025

Аналитический дайджест SeaNews, 19-23 мая 2025

    • Мировой контейнерный рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2025

    На 20 неделе 2025 года ставки на исследуемых трейдах продолжают демонстрировать разнонаправленную динамику.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 21 неделя 2025

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 21 неделе 2025 года вырос относительно прошлой недели на 2%.

     

    Российский транспортный сектор

    Погрузка зерна на жд во внутреннем сообщении, 4 месяца 2025

    Погрузка зерна для потребителей внутри страны в январе-апреле выросла на 14,9%.

    Погрузка химикатов на экспорт по жд, 4 месяца 2025

    Погрузка химикатов на экспорт по сети РЖД в январе-апреле выросла на 21,8%.

    Контейнерооборот российских портов в апреле 2025 в деталях

    Контейнерооборот всех морских портов России в апреле 2025 года снизился на 5,1% относительно показателя апреля прошлого года.

    Контейнерооборот российских портов в апреле 2025 снизился на 5,1%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт сократился на 7,2%.

    Погрузка на экспорт по жд железной руды, 4 месяца 2025

    В январе-апреле 2025 года погрузка железной руды на экспорт на сети РЖД выросла на 17,5%.

     

    Товарооборот

    Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, 3 месяца 2025

    По данным Евростата, совокупный объем морских перевозок между странами Евросоюза и Россией в первые 3 месяца 2025 года сократился на 1,5%.

    Российский экспорт и импорт, 1 квартал 2025

    Внешнеторговый оборот России по итогам января-марта 2025 года составил 158 млрд долларов.

    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-март 2025

    По данным Евростата, объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом в январе-марте 2025 года составил 867 тыс. тонн.

    Товарооборот Россия – Япония в первом квартале 2025 года

    По данным Trade Statistics of Japan, товарооборот между Россией и Японией в первом квартале 2025 года снизился на 4% относительно показателя аналогичного периода прошлого года.

    Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-март 2025

    По данным Евростата, объем грузовых автоперевозок между Россией и Евросоюзом в январе-марте 2025 года составил почти 730 тыс. тонн.

    Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-март 2025

    По данным Евростата, объем грузовых авиаперевозок между Россией и Евросоюзом в первые три месяца 2025 года составил 728 тонн.

     

    Железная дорога

    Апрельский рекорд FESCO

    Транспортная группа FESCO по итогам апреля 2025 года отправила 82 контейнерных поезда из Китая через сухопутные погранпереходы.

     

    Финансы

    Zim увеличил чистую прибыль в первом квартале 2025 в 3 раза

    Zim опубликовал основные операционные и финансовые показатели за первый квартал 2025 года.

     

    Фрахтовый рынок

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 21 неделя, 2025

    На 21 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно предыдущей недели не изменились. 

    Фрахтовый рынок Черного моря, 21 неделя, 2025

    На 21 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax не изменились.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 21, 2025

    На 21 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов относительно 20 недели не изменились.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 21, 2025

    Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных портов и южных портов Китая относительно предыдущей недели не изменились.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 20 неделя 2025

    На 20 неделе 2025 года цены на бункерное топливо почти во всех исследуемых портах повысились.

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 21 неделя 2025

    На 21 неделе 2025 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах идут вниз.

     

    Фото: FESCO


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.02.2025
    Аналитический дайджест SeaNews, 17-21 февраля 2025
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews с 17 по 21 февраля 2025 года
    2025АналитикадайджестСтатистика
    0
    18.03.2025
    Внешнеторговый оборот между РФ и ЕС, январь 2025
    Поставки из РФ в ЕС практически не снизились
    Только для подписчиков
    2025внешнеторговый оборотЕвросоюзЕвростат
    0
    06.03.2025
    Экспорт угля по жд, 2 месяца 2025
    В январе-феврале 2025 года на экспорт было отгружено по железной дороге 30,5 млн тонн угля.
    2025ПогрузкаРЖДУголь
    0
    23.05.2025
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 21 неделя 2025
    Цены опустились
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоОбзорПорты
    0
    15.04.2025
    Российский экспорт черных металлов в ЕС, январь 2025
    Поставки существенно выросли
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатРоссия
    0
    02.04.2025
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2025 снизился на 11,7%
    Импорт снизился на 31,7%, экспорт увеличился на 17,8%
    2025Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    23.05.2025 Первый контейнерный поезд с подсолнечным маслом для Китая
    23.05.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 21 неделя 2025
    23.05.2025 Контейнерооборот российских портов в апреле 2025 снизился на 5,1%
    22.05.2025 Контейнерооборот российских портов в апреле 2025 в деталях
    20.05.2025 Апрельский рекорд FESCO
    20.05.2025 «ТрансКонтейнер» приобрёл гибридные ричстакеры для терминалов
    Госрегулирование Показать всё
    23.05.2025 Продлен режим обязательной продажи части валютной выручки экспортеров
    23.05.2025 Как обжаловать решение таможенных органов
    19.05.2025 Назначения в ФТС
    19.05.2025 В.Путин поручил определить инфраструктурного оператора Трансарктического коридора
    16.05.2025 Назначение в ФТС
    16.05.2025 Россия и Иран начали изыскания в рамках проекта строительства жд линии Решт – Астара
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •