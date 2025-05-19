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19.05.2025

Погрузка зерна на жд во внутреннем сообщении, 4 месяца 2025

    • Погрузка зерна для потребителей внутри страны в январе-апреле выросла на 14,9%, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

    Всего за 4 месяца 2025 года во внутреннем сообщении было отправлено 3,6 млн тонн зерна. В том числе:

    • пшеницы – 1,6 млн тонн (рост в 1,4 раза),
    • зёрен бобов – 584 тыс. тонн (+16,2%),
    • масличных семян – 338 тыс. тонн (рост в 2,2 раза).

    Основной объём зерновых был отгружен в направлении европейской части России и Дальнего Востока.

    Регионами-лидеры по объёму погрузки зерновых во внутреннем сообщении стали:

    • Алтайский край – 456 тыс. тонн (рост в 5 раз),
    • Омская область – 445 тыс. тонн (рост в 3,7 раза),
    • Амурская область – 332 тыс. тонн (рост в 1,8 раза).

    Фото: РЖД


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