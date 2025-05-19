Погрузка зерна на жд во внутреннем сообщении, 4 месяца 2025

Погрузка зерна для потребителей внутри страны в январе-апреле выросла на 14,9%, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

Всего за 4 месяца 2025 года во внутреннем сообщении было отправлено 3,6 млн тонн зерна. В том числе:

пшеницы – 1,6 млн тонн (рост в 1,4 раза),

зёрен бобов – 584 тыс. тонн (+16,2%),

масличных семян – 338 тыс. тонн (рост в 2,2 раза).

Основной объём зерновых был отгружен в направлении европейской части России и Дальнего Востока.

Регионами-лидеры по объёму погрузки зерновых во внутреннем сообщении стали:

Алтайский край – 456 тыс. тонн (рост в 5 раз),

Омская область – 445 тыс. тонн (рост в 3,7 раза),

Амурская область – 332 тыс. тонн (рост в 1,8 раза).

Фото: РЖД