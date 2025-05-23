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Финансовые результаты ZIM. Итоги 2023
23.05.2025

Zim увеличил чистую прибыль в первом квартале 2025 в 3 раза

    • Zim опубликовал основные операционные и финансовые показатели за первый квартал 2025 года.

    Как сообщили SeaNews в компании, объем перевозок по итогам первого квартала 2025 года составил 944 тыс. TEU, на 12% больше по сравнению с показателем первого квартала 2024 года. Средняя величина ставки была 1776 доллара за TEU, на 22% выше, чем годом ранее.

    Суммарная выручка увеличилась на 28% до 2,01 млрд долларов. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 82% до 779 млн долларов. Операционная прибыль увеличилась в 2,8 раза до 464 млн долларов, скорректированная операционная прибыль – также в 2,8 раза до 463 млн долларов.

    Чистая прибыль составила 296 млн долларов против 92 млн долларов в первом квартале 2024 года (рост в 3,2 раза).

    Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA и скорректированной операционной прибыли за первый квартал 2025 года составила 39% и 23% соответственно против 27% и 11% за первый квартал 2024 года.

    Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 855 млн долларов против 326 млн долларов в первом квартале 2024 года (рост в 2,6 раза).

    Свободный денежный поток в отчетном периоде вырос в 2,6 раза до 787 млн долларов.

    Комментируя итоги квартала, CEO Zim Эли Гликман сказал, что в оставшуюся часть года ожидается крайне неопределенная рыночная конъюнктура, что обусловлено целым рядом факторов, влияющих на мировую торговлю и экономические прогнозы.

    «Несмотря на повышенный уровень неопределенности, мы подтверждаем прогноз на 2025 год: скорректированная EBITDA составит от 1,6 млрд долларов до 2,2 млрд долларов, а скорректированная операционная прибыль – от 350 млн долларов до 950 млн долларов», – добавил он.

    Фото: ZIM


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