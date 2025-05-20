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«Снижении объёмов погрузки напрямую связано с недостаточной пропускной способностью ключевых магистралей»
20.05.2025

Российский экспорт и импорт, 1 квартал 2025

    • Внешнеторговый оборот России по итогам января-марта 2025 года составил 158 млрд долларов, на 4,2% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

    Импорт

    Импорт в Россию в стоимостном выражении увеличился по сравнению с первым кварталом 2024 года всего на 0,1% до 63,1 млрд долларов.

    По разным категориям торов в структуре импорта в стоимостном выражении отмечается разнонаправленная динамика.

    По данным ФТС России, размещенным на официальном сайте ФТС, немногим менее половины (48,5%) суммарной таможенной стоимости поставок из-за рубежа приходится на категорию «машины, оборудование и транспортные средства и другие товары». В сравнении с первым кварталом прошлого года ввоз товаров в Россию этой категории сократился на 3,6% до 30,6 млрд долларов.

    На долю «продукции химической промышленности, каучука» в отчетном периоде приходилось 20,3%. Ввоз продукции химпрома увеличился на 5,2% до 12,8 млрд долларов.

    Импорт «продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного)» вырос на 12,5% до 9,5 млрд долларов (доля этой категории составляет 15,1% всей стоимости импорта.

    Ввоз текстиля, текстильных изделий и обуви снизился на 5% до 4,4 млрд долларов, кожевенного сырья, пушнины и изделий из них – увеличился на 3,1% до 0,3 млрд долларов.

    На 2%, до 4 млрд долларов, сократился импорт металлов и изделий из них.

    Ввоз древесины и целлюлозно-бумажных изделий увеличился на 5,8% до 0,8 млрд долларов.

    Поставки товаров группы «минеральные продукты» упали на 20% до 0,9 млрд долларов.

    Экспорт

    Экспорт товаров из России в стоимостном выражении по сравнению с показателем января 2024 года снизился на 6,8% до 94,9 млрд долларов.

    58,4% суммарной таможенной стоимости экспортных поставок в страны дальнего зарубежья составили «минеральные продукты». За первый квартал этого года Россия в денежном выражении экспортировала минеральных продуктов на 55,4 млрд долларов, на 14,1% меньше, чем в январе-марте прошлого года.

    «Металлы и изделия из них» составляли в структуре экспорта почти 15%, их было отгружено за рубеж на сумму 14,2 млрд долларов, на 2,9% больше, чем годом ранее.

    На «продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)» в структуре экспортных поставок в январе-марте 2025 года приходилось 9,5%, их объем снизился на 14% до 9 млрд долларов.

    Наиболее существенный рост по итогам первого месяца этого года отмечается в экспорте «текстиля, текстильных изделий и обуви» – на 39,3% до 0,7 млрд долларов.

    Также существенно увеличились поставки за рубеж машин, оборудования и транспортных средств – на 31,6% до 5,4 млрд долларов и продукции химической промышленности и каучука – на 23,4% до 7,5 млрд долларов

    Экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий вырос на 14,4% до 2,6 млрд долларов.

    Вывоз «кожевенного сырья, пушнины и изделий из них» сократился на 12,5%.

    Фото: ФТС


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