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Экспорт угля по жд, январь 2025
14.02.2025

Экспорт угля по жд, январь 2025

    • В январе на экспорт было отгружено по железной дороге 16,2 млн тонн угля, на 6,5% больше, чем в январе 2024 года, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

    В том числе через погранпереходы было перевезено 1,7 млн тонн угля (+12,8%), в направлении портов — 14,5 млн тонн (+5,9%).

    Лидируют по динамике перевозки угля через порты Юга (рост в 1,7 раза, до 2,8 млн тонн).

    На экспорт в восточном направлении в первый месяц года отправлено 9,5 млн тонн угля (+5,5%). На первом месте — Кузбасс (4,6 млн тонн, +2,4%). Также прибавили в экспорте:

    • Новосибирская область (738,5 тыс. тонн, абсолютный рост),
    • Хабаровский край (539 тыс. тонн, рост в 1,6 раза),
    • Забайкальский край (429,2 тыс. тонн, +20%).

    Всего в январе 2025 года по сети РЖД было перевезено 29,7 млн тонн каменного угля (+2,1%). Прирост по погрузке в адрес российских потребителей показали Республика Хакасия (1,2 млн тонн, +27,7%), Иркутская область (1,2 млн тонн, +7,7%), Республика Бурятия (493,3 тыс. тонн, +5,6%).

    Фото: РЖД


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