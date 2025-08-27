Информационно-аналитическое агентство
Грузооборот Дальневосточного бассейна в июле 2025 в деталях
27.08.2025

Грузооборот Дальневосточного бассейна в июле 2025: выросла перевалка сжиженного газа

    • В июле 2025 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 11,3% относительно показателя аналогичного месяца 2024 года.

    Грузооборот Дальневосточного бассейна в июле 2025: выросла перевалка сжиженного газа

    Экспорт, на долю которого приходилось 85,5% всего грузооборота, вырос на 15,8%. Транзит увеличился в 2,6 раза. В импорте было перевалено на 15,6% меньше, чем в июле 2024 года. Каботаж снизился на 7%.

    Согласно имеющимся официальным данным, в июле 2025 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 30,5%.

    В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в июле 2025 года доля угля и кокса составляла 55%, нефти и нефтепродуктов – 21,4% и 4,9% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 8,8%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте металлолома, перевалка которого выросла в 3 раза. Цветных металлов было обработано в 2,1 раза больше, чем годом ранее, оборот сжиженного газа вырос на 63,8%.

    Наиболее значительно, на 71,7% снизился грузопоток зерна. Прочих навалочных грузов перевалили на 43% меньше, чем годом ранее, тарно-штучных грузов – на 33,4% меньше.

    В июле 2025 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 33%, Владивосток обработал 17,4%, на Ванино приходилось 17,3%.

