Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 34 неделя, 2025
21.08.2025

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 34 неделя, 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.02.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 6 неделя, 2025
    Ставки снизились
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    29.04.2025
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в марте 2025 в деталях
    Снизился на 9,9%
    Только для подписчиков
    2025Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    19.08.2025
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2025 в деталях
    Снизился на 6,4%
    Только для подписчиков
    2025Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    11.04.2025
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 15 неделя 2025
    Цены продолжают снижаться.
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоОбзорПорты
    0
    05.03.2025

    FREIGHTMarket – новый сервис SeaNews: ставки линий на контейнерные перевозки через порты РФ
    FREIGHTMarket дает индикативную картину фрахтовых ставок по 20 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 209 зарубежных портов.
    FREIGHTMarketконтейнерные линииОнлайн-сервисФрахтовые ставки
    0
    06.06.2025
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в апреле 2025: выросла перевалка руды
    Экспорт вырос на 5,3%.
    2025ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    21.08.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июле 2025 в деталях
    21.08.2025 Увеличена мощность жд терминала в Сыктывкаре
    20.08.2025 Гамбург вырос в первом полугодии на 3,6%
    20.08.2025 Увеличение провозных мощностей глобального флота продолжит опережать спрос
    20.08.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2025 снизился на 6,4%
    19.08.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    21.08.2025 500 млрд рублей на портовую инфраструктуру Азово-Черноморского бассейна
    19.08.2025 Назначения в ФТС
    15.08.2025 Правительство обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами
    13.08.2025 16,6 млрд рублей на дороги
    12.08.2025 Назначение в ФТС
    12.08.2025 Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития до 2030 года
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •