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Черновик
23.05.2025

Контейнерооборот российских портов в апреле 2025 снизился на 5,1%

    • Контейнерооборот всех морских портов России в апреле 2025 года снизился на 5,1% относительно показателя апреля прошлого года.

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    Контейнерооборот российских портов в апреле 2025 снизился на 5,1%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт сократился на 7,2%. Экспорт снизился на 1,2%. В каботаже было перевалено на 7,6% меньше, чем в апреле 2024 года. Транзит вырос на 15,4%.

    Груженых контейнеров было обработано на 7,3% меньше, чем в апреле 2024 года. Из общего объема груженых 14,1% приходилось на рефконтейнеры, 85,9% – на сухие.

    51,7% груженых контейнеров прошло в импорте, 27,3% – в экспорте, 20,3% – в каботаже и 0,7% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 1,3%.

    В апреле 2025 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 40,7%, Балтийский бассейн обработал 35%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 21%, 3,2% и 0,2% соответственно.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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