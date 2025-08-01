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01.08.2025

Грузы РЖД, 7 месяцев 2025: снижение затормозилось

    • По итогам первых 7 месяцев 2025 года погрузка на сети РЖД снизилась на 7,3% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года и составила 646,6 млн тонн.

    По большинству номенклатурных позиций наблюдается отрицательная динамика.

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка каменного угля составила 188,4 млн тонн – на 3,6% меньше, чем за январь-июль 2024 года.

    Объем погрузки нефти и нефтепродуктов сократился на 4,7% до 115,8 млн тонн.

    Погрузка железной и марганцевой руды снизилась на 0,9% до 62,9 млн тонн, строительных грузов – на 17,3% до 56,3 млн тонн.

    Объем погрузки черных металлов уменьшился на 16,9% до 30,8 млн тонн, химикатов и соды – на 3,2% до 11,9 млн тонн, цемента – на 14,1% до 12 млн тонн, лома черных металлов – на 34,6% до 4,4 млн тонн, зерна – на 35,6% до 11,6 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 19,4% до 15,9 млн тонн, кокса – на 14,8% до 5,9 млн тонн, лесных грузов – на 4,5% до 15,2 млн тонн, прочих грузов, в том числе грузов в контейнерах – на 7,7% до 64,4 млн тонн.

    Выросла погрузка химических и минеральных удобрений – на 4% до 41,1 млн тонн. цветной руды и серного сырья – на 4,4% до 10,1 млн тонн.

    Сокращение отгрузки нефтяных грузов в РЖД объясняют ремонтами на НПЗ, зерновых – низким урожаем прошлого года и квотированием экспорта зерна.

    При этом, по данным компании, отмечается рост экспортных перевозок грузов в восточном направлении – на 4,1%, до 93,8 млн тонн в январе-июле. «Опережающими темпами растет погрузка на восток неугольных грузов (+4,9%, до 25,9 млн тонн), в том числе удобрений (+90,6%), чёрных металлов (+3,9%), железной руды (+12,3%), а также прочих грузов высокого передела, перевозимых в контейнерах (+8,5%)».

    «Значительные потери в объёмах по-прежнему связаны с непредъявлением грузов по уже согласованным заявкам на перевозку. За 7 месяцев в направлении портов Северо-Запада грузоотправители отказались от погрузки 7 млн тонн угля, в направлении портов Юга – 3,1 млн тонн. По этой же причине на 0,6 млн тонн недовыполнены параметры соглашения по вывозу угля из Кузбасса на Восток», – отмечают в РЖД.

    Погрузка на сети РЖД в июле 2025 года составила 92,1 млн тонн, на 4,5% меньше, чем в июле прошлого года и на 2,8% больше, чем в июне этого года.

    Грузооборот за первые 7 месяцев 2025 года составил 1448,5 млрд тарифных т/км, что на 1,5% ниже показателя прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем мае сократился на 1,3% до 1795,6 млрд т/км.

    В июле грузооборот снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1% до 198,3,4 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 4,4% и составил 246,2 млрд т/км.

    Фото: РЖД


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