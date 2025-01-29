РЖД временно ограничат прием порожних вагонов из сопредельных государств

ОАО «РЖД» вводит ограничения на прием порожних вагонов из-за рубежа. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

«В условиях значительного количества невостребованных порожних грузовых вагонов, простаивающих на путях общего пользования, для обеспечения стабильности перевозочного процесса РЖД временно, с 2 февраля 2025 года, ограничивают прием порожних вагонов со стороны сопредельных железнодорожных администраций», — говорится в сообщении.

В РЖД отмечают, что эта мера не касается вагонов российской приписки, которые возвращаются из-за рубежа в порожнем состоянии, а также вагонов, следующих транзитом.

Фото: РЖД