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РЖД временно ограничат прием порожних вагонов из сопредельных государств
29.01.2025

РЖД временно ограничат прием порожних вагонов из сопредельных государств

    • ОАО «РЖД» вводит ограничения на прием порожних вагонов из-за рубежа. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

    «В условиях значительного количества невостребованных порожних грузовых вагонов, простаивающих на путях общего пользования, для обеспечения стабильности перевозочного процесса РЖД временно, с 2 февраля 2025 года, ограничивают прием порожних вагонов со стороны сопредельных железнодорожных администраций», — говорится в сообщении.

    В РЖД отмечают, что эта мера не касается вагонов российской приписки, которые возвращаются из-за рубежа в порожнем состоянии, а также вагонов, следующих транзитом.

    Фото: РЖД


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