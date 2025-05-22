РЖД изучают возможности реализации проектов в Африке

ОАО «РЖД» изучает возможности для реализации проектов в ряде стран Африки. Как сообщает пресс-служба «Российских железных дорог» в телеграм-канале компании, такое заявление сделал первый замглавы РЖД Сергей Павлов на прошедшем в Госдуме заседании Экспертного совета по вопросам развития и поддержки всестороннего партнёрства со странами Африки.

«Наше сотрудничество со странами Африки уже включает ряд направлений и имеет большой потенциал. РЖД принимают непосредственное участие в обеспечении стабильного мультимодального грузового сообщения со странами Африки, доставляя грузы к портам Северо-Запада и Азово-Черноморского бассейна, откуда далее они идут на Африканский континент. Египет, Алжир, Кения, Нигерия и ЮАР наряду со странами Ближнего Востока входят в число основных направлений экспорта российского зерна. В прошлом году мы перевезли в эти страны почти 8 млн тонн зерновых грузов», — цитирует пресс-служба РЖД С.Павлова.

«С учётом потенциала развития торговли видим перспективы дальнейшего продления транспортного коридора «Север-Юг» в направлении Африки с созданием транспортной инфраструктуры. Готовы подключиться к этой работе совместно с заинтересованными компаниями-партнёрами».

«Изучаем возможности реализации проектов строительства и модернизации железнодорожной инфраструктуры в Буркина-Фасо, Гане и ЮАР. Можем предложить африканским партнёрам весь комплекс услуг, начиная от консалтинга, подготовки технико-экономических обоснований и проектирования до строительства и поставок техники», — рассказал С.Павлов.

Фото: РЖД