Скидки на экспортные перевозки черных металлов по жд

Правление РЖД приняло ряд тарифных решений, направленных на привлечение дополнительных объёмов грузов на железнодорожный транспорт

Так, до конца 2025 года будет действовать объёмная скидка 7% на экспортные перевозки чёрных металлов со станции Череповец-2 через ряд пограничных передаточных станций с Казахстаном и по коридору «Север – Юг».

Скидка распространяется на грузы, идущие через пограничные передаточные станции Кулунда (эксп.)Западно-Сибирской железной дороги, Кигаш (эксп.) и Озинки (эксп.) Приволжской железной дороги, Канисай (рзд) (эксп.) и Карталы I (эксп.) Южно-Уральской железной дороги, Самур (эксп.) и Владикавказ Северо-Кавказской железной дороги на экспортные перевозки черных металлов (позиции ЕТСНГ 312-315, 321-324) в собственных (арендованных) вагонах и в контейнерах, имеющих код P, групповой код типа PL (контейнер на базе платформы с неполной верхней рамой), PF (контейнер с жестко закрепленными торцами и стойками), PC (контейнер складной), PS (контейнер с полной верхней рамой), PT (контейнер на базе платформы специального назначения), подробный код типа PO-P9, и в контейнерах, имеющих код S, групповой код типа SN (контейнер специального назначения), подробный код типа S3, S6 — S9, а также имеющих код U, групповой код типа UT (контейнер с открытым верхом), подробный код типа U9, в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52524-2019 (ИСО 6346:1995) «Контейнеры грузовые. Кодирование, идентификация и маркировка».

Понижающий коэффициент действует при условии выполнения в период с 1 июля по 31 декабря 2025 года включительно гарантированного объема перевозок.

Коэффициент вступает в силу в установленном порядке, но не ранее 1 сентября 2025 года и действует по 31 декабря 2025 года включительно.

Понижающий коэффициент не применяется на первоначальном и на последующих участках перевозки в случае изменения первоначальной железнодорожной станции назначения (переадресовки) груза, как в пути следования, так и на первоначальной станции назначения.

Выполнение указанных условий должно быть закреплено договорными обязательствами с ОАО «РЖД».

Установленная ранее скидка 27,9% на перевозки чугуна со станции Череповец-2 на припортовые станции Автово и Новый порт в Санкт-Петербурге теперь распространяется и на перевозки на станцию Лужская в Ленинградской области.

Кроме того, до конца 2026 года вводится объёмная скидка 15,5% на внутренние и экспортные перевозки газойля, топочного мазута и нефтяного топлива со станции Анжерская (Кемеровская область) в западном направлении.

