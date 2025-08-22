Информационно-аналитическое агентство
Экспорт по жд черных металлов, 6 месяцев 2025
22.08.2025

Скидки на экспортные перевозки черных металлов по жд

    • Правление РЖД приняло ряд тарифных решений, направленных на привлечение дополнительных объёмов грузов на железнодорожный транспорт

    Так, до конца 2025 года будет действовать объёмная скидка 7% на экспортные перевозки чёрных металлов со станции Череповец-2 через ряд пограничных передаточных станций с Казахстаном и по коридору «Север – Юг».

    Скидка распространяется на грузы, идущие через пограничные передаточные станции Кулунда (эксп.)Западно-Сибирской железной дороги, Кигаш (эксп.) и Озинки (эксп.) Приволжской железной дороги, Канисай (рзд) (эксп.) и Карталы I (эксп.) Южно-Уральской железной дороги, Самур (эксп.) и Владикавказ Северо-Кавказской железной дороги на экспортные перевозки черных металлов (позиции ЕТСНГ 312-315, 321-324) в собственных (арендованных) вагонах и в контейнерах, имеющих код P, групповой код типа PL (контейнер на базе платформы с неполной верхней рамой), PF (контейнер с жестко закрепленными торцами и стойками), PC (контейнер складной), PS (контейнер с полной верхней рамой), PT (контейнер на базе платформы специального назначения), подробный код типа PO-P9, и в контейнерах, имеющих код S, групповой код типа SN (контейнер специального назначения), подробный код типа S3, S6 — S9, а также имеющих код U, групповой код типа UT (контейнер с открытым верхом), подробный код типа U9, в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52524-2019 (ИСО 6346:1995) «Контейнеры грузовые. Кодирование, идентификация и маркировка».

    Понижающий коэффициент действует при условии выполнения в период с 1 июля по 31 декабря 2025 года включительно гарантированного объема перевозок.

    Коэффициент вступает в силу в установленном порядке, но не ранее 1 сентября 2025 года и действует по 31 декабря 2025 года включительно.

    Понижающий коэффициент не применяется на первоначальном и на последующих участках перевозки в случае изменения первоначальной железнодорожной станции назначения (переадресовки) груза, как в пути следования, так и на первоначальной станции назначения.

    Выполнение указанных условий должно быть закреплено договорными обязательствами с ОАО «РЖД».

    Установленная ранее скидка 27,9% на перевозки чугуна со станции Череповец-2 на припортовые станции Автово и Новый порт в Санкт-Петербурге теперь распространяется и на перевозки на станцию Лужская в Ленинградской области.

    Кроме того, до конца 2026 года вводится объёмная скидка 15,5% на внутренние и экспортные перевозки газойля, топочного мазута и нефтяного топлива со станции Анжерская (Кемеровская область) в западном направлении.

    Фото: РЖД


    




