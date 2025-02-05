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Назначение в РЖД
05.02.2025

Назначение в РЖД

    • Сергей Саратов назначен заместителем генерального директора РЖД. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, об этом решении совета директоров глава РЖД Олег Белозёров объявил на первом в этом году сетевом селекторном совещании руководства холдинга.

    С.Саратов работает на железнодорожном транспорте более 25 лет, из которых более 18 лет в аппарате управления компании. С 2008 по 2017 год он возглавлял Департамент по организации, оплате и мотивации труда, с 2017 года руководил Департаментом управления персоналом.

    С.Саратов продолжит курировать блок управления персоналом, также в его непосредственном ведении будут находиться вопросы организации, оплаты и мотивации труда и обеспечения социальной защищенности работников РЖД и членов их семей.

    Дмитрий Шаханов, избранный председателем Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей, решением совета директоров РЖД освобожден от должности заместителя генерального директора.

    Фото: РЖД


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