Назначение в РЖД

Сергей Саратов назначен заместителем генерального директора РЖД. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, об этом решении совета директоров глава РЖД Олег Белозёров объявил на первом в этом году сетевом селекторном совещании руководства холдинга.

С.Саратов работает на железнодорожном транспорте более 25 лет, из которых более 18 лет в аппарате управления компании. С 2008 по 2017 год он возглавлял Департамент по организации, оплате и мотивации труда, с 2017 года руководил Департаментом управления персоналом.

С.Саратов продолжит курировать блок управления персоналом, также в его непосредственном ведении будут находиться вопросы организации, оплаты и мотивации труда и обеспечения социальной защищенности работников РЖД и членов их семей.

Дмитрий Шаханов, избранный председателем Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей, решением совета директоров РЖД освобожден от должности заместителя генерального директора.

Фото: РЖД