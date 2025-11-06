РЖД индексируют зарплаты

В соответствии с условиями Коллективного договора и прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным в сентябре 2025 года, компанией принято решение об индексации заработной платы сотрудников с 30 декабря текущего года на 5,12%, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

Аналогичным образом будет проиндексирована заработная плата сотрудников отраслевых учреждений здравоохранения и образования.

Срок проведения индексации скорректирован с учётом финансово-экономической ситуации, сложившейся в стране и отрасли.

Фото: РЖД