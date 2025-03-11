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Железнодорожные контейнеры, 2 месяца 2025: снижение грузопотока в феврале
11.03.2025

Железнодорожные контейнеры, 2 месяца 2025: снижение грузопотока в феврале

    • Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за январь-февраль 2025 года составили 1 млн 288 тыс. TEU, на 3,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

    В том числе во внутреннем сообщении было отправлено 493,8 тыс. TEU – на 2% меньше, чем годом ранее.

    Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения достигло 922.6 тыс. TEU – на 3,1% больше, чем в январе-феврале 2024 года. В тоннах объем перевозок контейнерных грузов составил 13,4 млн тонн, на 3,8% больше, чем годом ранее.

    По данным РЖД, самая высокая динамика отмечена в перевозках каменного угля – рост в 1,5 раза до 2,9 тыс. TEU, продуктов перемола – рост в 1,4 раза до 7,4 тыс. TEU и цветных металлов – плюс 28,2% до 26,3 тыс. TEU.

    Заметный рост в процентном отношении отмечается в перевозках зерна – на 20,9% до 31,3 тыс. TEU, автомобилей и комплектующих – на 9,6% до 66,9 тыс. TEU, остальных продовольственных товаров – на 7,5% до 47,6 тыс. TEU, метизов – на 5,9% до 75,1 тыс. TEU и бумаги – также на 5,9% до 62,7 тыс. TEU.

    Также увеличились перевозки в контейнерах химикатов и соды – на 1,6% до 136 тыс. TEU, лесных грузов – на 3,2% до 91,3 тыс. TEU, химических и минеральных удобрений – на 3,6% до 79 тыс. TEU, промышленных товаров – на 3,4% до 74,1 тыс. TEU, машин, станков и двигателей – на 2,9% до 62,9 тыс. TEU.

    По остальным грузам наблюдается отрицательная динамика.

    Наиболее существенно сократились объемы контейнерных перевозок картофеля, овощей и фруктов – на 30,7% до 1,8 тыс. TEU.

    Перевозки в контейнерах строительных грузов упали на 21,9% до 31 тыс. TEU, цветной руды и серного сырья на 17,6% до 4,5 тыс. TEU, нефти и нефтепродуктов – на 15,1% до 13 тыс. TEU.

    Также снизились объемы рыбы – на 7,2% до 5,2 тыс. TEU, мяса и масла животного – на 6,6% до 3,9 тыс. TEU, остальных и сборных грузов – на 4,6% до 34,8 тыс. TEU, черных металлов – на 1,5% до 35,1 тыс. TEU.

    В феврале во всех видах сообщения, по подсчетам SeaNews, было перевезено 605,7 тыс. TEU, что на 3,4% меньше, чем в феврале 2024 года и на 11,2% меньше, чем в январе 2025 года.

    Фото: РЖД


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