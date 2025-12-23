Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Жд экспорт через порты, ноябрь 2025
23.12.2025

Жд экспорт через порты, ноябрь 2025

    • В ноябре по сети РЖД в адрес морских портов было отправлено 27,1 млн тонн экспортных грузов, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

    Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 3,7%. В сравнении с предыдущим месяцем текущего года погрузка на экспорт через порты сократилась на 2,2%.

    В адрес портов Северо-Запада в ноябре было отгружено 9,8 млн тонн, на 7% меньше, чем годом ранее. Порты Дальнего Востока получили по железной дороге 9,9 млн тонн экспортных грузов (+10,9%), порты Юга – 7,4 млн тонн (+11,2%).

    Положительную динамику обеспечили уголь (рост на 7,9% до 13,5 млн тонн), удобрения (+2,9% до 2,9 млн тонн), железная руда (рост в 1,6 раза до 991 тыс. тонн) и зерно (+27,5% до 1,7 млн тонн).

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    24.03.2025
    Товарооборот Россия – Сербия в январе 2025 года
    Товарооборот снизился на 18,6%
    Только для подписчиков
    2025СербияТоварооборот
    0
    07.11.2025
    Товарооборот Россия – Южная Корея в январе-сентябре 2025 года
    Снизился на 6,9%
    Только для подписчиков
    2025ТоварооборотЮжная Корея
    0
    18.02.2025
    Экспортные перевозки удобрений по жд, январь 2024
    Достигнут рекордный показатель по экспорту удобрений
    2025РЖДУдобренияЭкспорт
    0
    30.06.2025
    Назначение в РЖД
    Назначена заместитель генерального директора.
    НазначенияРЖДТоп-менеджмент
    0
    13.08.2025
    Регионы-лидеры по погрузке на жд, июль 2025
    Самую высокую динамику показала Ивановская область.
    2025ЛидерыПогрузкаРЖД
    0
    15.09.2025
    Экспортные перевозки удобрений по жд, 8 месяцев 2025
    Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам первых 8 месяцев 2025 года выросли на 23,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
    2025РЖДУдобренияЭкспорт
    0


  •  

    Pioneer AI
    // AI Logist Agent
    Сократите ФОТ
    на 40-60%
    80% рутины на AI
    Связь с ERP
    Работа 24/7
    Спросить Pioneer AI
    Реклама ООО «Си Дата Лаб».ERID:2SDnjcX7EC8



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    23.12.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в ноябре вырос на 1,2%
    22.12.2025 Первые контейнеры на терминале в Пионерском
    22.12.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в ноябре 2025 в деталях
    22.12.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 51, 2025
    19.12.2025 Сформированы сквозные ставки для западного маршрута МТК «Север – Юг»
    19.12.2025 РЖД модернизировали контейнерный терминал в Уссурийске
    Госрегулирование Показать всё
    23.12.2025 Утверждена Концепция научно-технологического развития транспортной системы
    23.12.2025 Электронная очередь на прохождение таможни в МАПП Забайкальск
    22.12.2025 Итоги совещания по развитию Трансарктического транспортного коридора
    22.12.2025 Квота на вывоз риса в 2026 году
    16.12.2025 Продлен срок упрощенного ввоза товаров из Казахстана и Киргизии
    10.12.2025 Совещание по развитию беспилотного транспорта
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •