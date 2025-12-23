Жд экспорт через порты, ноябрь 2025

В ноябре по сети РЖД в адрес морских портов было отправлено 27,1 млн тонн экспортных грузов, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 3,7%. В сравнении с предыдущим месяцем текущего года погрузка на экспорт через порты сократилась на 2,2%.

В адрес портов Северо-Запада в ноябре было отгружено 9,8 млн тонн, на 7% меньше, чем годом ранее. Порты Дальнего Востока получили по железной дороге 9,9 млн тонн экспортных грузов (+10,9%), порты Юга – 7,4 млн тонн (+11,2%).

Положительную динамику обеспечили уголь (рост на 7,9% до 13,5 млн тонн), удобрения (+2,9% до 2,9 млн тонн), железная руда (рост в 1,6 раза до 991 тыс. тонн) и зерно (+27,5% до 1,7 млн тонн).

Фото: РЖД