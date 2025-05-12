Грузооборот Арктического бассейна в марте 2025: снизилась перевалка руды

В марте 2025 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 11,6% относительно показателя марта 2024 года.

Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт сократился на 14,5%. Каботаж уменьшился на 5,5%. В импорте было перевалено в 9 раз больше, чем годом ранее.

В марте 2025 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 10,7%.

В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 42,5%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (28,4%). Доля угля и кокса в марте 2025 года составила 13,3%.

Самая высокая динамика была в сегменте тарно-штучных грузов, перевалка которых выросла в 2,4 раза. Прочих навалочных грузов было обработано на 61,7% больше, чем в марте 2024 года. Оборот цветных металлов увеличился на 31,1%.

Наиболее значительно, на 48,8% снизился грузопоток рефгрузов. Руды перевалили на 46,8% меньше, чем годом ранее, лесных грузов – на 45,6% меньше.

В марте 2025 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 58,5%, Сабетта обработала 32,8%, на Варандей приходилось 3,7%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi