Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 35, 2025
28.08.2025

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 35, 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    07.02.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 6 неделя 2025
    Снижение ставок продолжается
    Только для подписчиков
    2025Drewryконтейнерные фрахтовые индексы
    0
    23.06.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 25 неделя 2025
    Цены существенно увеличились
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоглобальный рынокОбзор
    0
    10.06.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 24 неделя 2025
    Цены подросли
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоглобальный рынокОбзор
    0
    10.06.2025
    Погрузка на экспорт по жд железной руды, 5 месяцев 2025
    В январе-мае 2025 года погрузка железной руды на экспорт на сети РЖД выросла на 18%.
    2025Железная рудаРЖДЭкспорт
    0
    28.05.2025
    Грузооборот Балтийского бассейна в апреле 2025 в деталях
    Грузооборот снизился на 4,8%.
    Только для подписчиков
    2025Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    11.03.2025
    Железнодорожные контейнеры, 2 месяца 2025: снижение грузопотока в феврале
    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за январь-февраль 2025 года составили 1 млн 288 тыс. TEU.
    2025Контейнерные перевозкиРЖД
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    28.08.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в июле 2025 снизился на 1,7%
    27.08.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в июле 2025 в деталях
    26.08.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июле 2025 снизился на 16%
    25.08.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июле 2025 в деталях
    25.08.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 34, 2025
    22.08.2025 Соотношение портфеля заказов к действующему флоту сбалансирует утилизация
    Госрегулирование Показать всё
    28.08.2025 Введен новый временный запрет на экспорт бензина
    27.08.2025 Продлено действие упрощенного порядка подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции
    25.08.2025 Назначен начальник Сочинской таможни
    22.08.2025 Скидки на экспортные перевозки черных металлов по жд
    22.08.2025 Ространснадзор усиливает контроль за международными автоперевозками
    21.08.2025 500 млрд рублей на портовую инфраструктуру Азово-Черноморского бассейна
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •