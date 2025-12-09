Железнодорожные контейнеры, 11 месяцев 2025: экспорт растет

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за январь-ноябрь 2025 года составили 6 млн 911,3 тыс. TEU, на 3,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

В том числе во внутреннем сообщении было отправлено 2 млн 718,4 тыс. TEU – на 3,8% меньше, чем годом ранее, в экспортном – 1 млн 633,2 тыс. TEU (+8,9%).

Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения составило 4 млн 920,3 тыс. TEU – на 6,7% меньше, чем в январе-ноябре 2024 года. В тоннах объем перевозок контейнерных грузов составил 73,1 млн тонн, на 3,1% меньше, чем годом ранее.

По данным РЖД, наиболее существенно выросли перевозки в контейнерах соли – в 1,9 раза до 12,3 тыс. TEU, сахара (+21,6% до 7,3 тыс. TEU) и цветных металлов (+25% до 148,1 тыс. TEU).

Положительная динамика отмечена также в перевозках продуктов перемола (+15,4% до 43,3 тыс. TEU), лесных грузов (+0,3% до 533,9 тыс. TEU), бумаги (+8,6% до 356,9 тыс. TEU), черных металлов (+2,4% до 195,9 тыс. TEU) , цветной руды и серного сырья (+15,1% до 33,2 тыс. TEU) и остальных продовольственных товаров (+16,4% до 355,5 тыс. TEU).

По остальным грузам наблюдается отрицательная динамика.

Наиболее существенно сократились объемы контейнерных перевозок автомобилей и комплектующих – на 41,3% до 274,7 тыс. TEU, строительных грузов – на 37,1% до 156,8 тыс. TEU, картофеля, овощей и фруктов – на 16,8% до 10,2 тыс. TEU.

Перевозки химикатов и соды сократились на 2% до 721,1 тыс. TEU, зерна – на 2,7% до 116,3 тыс. TEU, метизов – на 5,4% до 384,5 тыс. TEU, промышленных товаров – на 0,7% до 394,7 тыс. TEU, машин, станков и двигателей – на 19,5% до 289,3 тыс. TEU, нефти и нефтепродуктов – на 4,6% до 86,6 тыс. TEU.

Перевозки в контейнерах химических и минеральных удобрений снизились на 12,2% до 404,3 тыс. TEU, рыбы – на 3,2% до 32,7 тыс. TEU, мяса и масла животного – на 7,6% до 26 тыс. TEU, остальных и сборных грузов – на 3,6% до 181,7 тыс. TEU.

В ноябре во всех видах сообщения, по подсчетам SeaNews, было перевезено 636,1 тыс. TEU, в том числе во внутреннем сообщении – 250,7 тыс. TEU, в экспортном – 157,7 тыс. TEU. Объем перевозок груженых контейнеров составил в ноябре порядка 449,9 тыс. TEU.

Фото: РЖД