Погрузка на жд металлургических грузов, январь 2025

В январе на сети РЖД выросла погрузка металлургического сырья, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

За первый месяц 2025 года было погружено 8,8 млн тонн железной руды (+3,9% к январю 2024 года) и 0,5 млн тонн металлолома (+17,4%).

Основной объём руды (7,5 млн тонн, +0,2%) был отправлен во внутрироссийском сообщении для нужд отечественных металлургов.

На экспорт было перевезено 1,3 млн тонн руды (+31,2%).

Лидерами по объёму погрузки металлургического сырья среди российских регионов стали:

Белгородская область (2,6 млн тонн),

Республика Карелия (921 тыс. тонн),

Курская область (909 тыс. тонн).

Фото: РЖД