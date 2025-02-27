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Погрузка на жд металлургических грузов, январь 2025
27.02.2025

Погрузка на жд металлургических грузов, январь 2025

    • В январе на сети РЖД выросла погрузка металлургического сырья, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

    За первый месяц 2025 года было погружено 8,8 млн тонн железной руды (+3,9% к январю 2024 года) и 0,5 млн тонн металлолома (+17,4%).

    Основной объём руды (7,5 млн тонн, +0,2%) был отправлен во внутрироссийском сообщении для нужд отечественных металлургов.

    На экспорт было перевезено 1,3 млн тонн руды (+31,2%).

    Лидерами по объёму погрузки металлургического сырья среди российских регионов стали:

    • Белгородская область (2,6 млн тонн),
    • Республика Карелия (921 тыс. тонн),
    • Курская область (909 тыс. тонн).

    Фото: РЖД


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