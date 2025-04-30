Аналитический дайджест SeaNews, 28-30 апреля 2025

Мировой контейнерный рынок

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 17 неделя 2025

Ставки незначительно снижаются.

Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, Q1 2025

В Риге отмечается снижение оборота груженых контейнеров.

Российский транспортный сектор

Грузооборот Балтийского бассейна в марте 2025

В марте 2025 года грузооборот портов Балтийского бассейна сократился на 5,2% относительно показателя 2024 года.

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте 2025 в деталях

В марте 2025 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 23,1% относительно показателя марта 2024 года.

Регулярный железнодорожный сервис из Китая в Татарстан

Контейнерный поезд отправляется два раза в месяц со станции Чэнду (провинция Сычуань) или с одной из других станций Центрального Китая.

Каспийский расклад: экспорт, импорт, транзит

Выжимки из доклада директора по маркетингу SeaNews Елены Шелеметьевой на международном форуме «Транспортная логистика Каспийского региона 2025», организованный компанией ВИВА КОНСАЛТв Астрахани.

Перевозки бумаги на сети РЖД достигли рекорда

Перевозки бумаги на сети РЖД в марте выросли на 5%. Их объем достиг 793 тыс. тонн, для перевозки было задействовано 32,1 тыс. контейнеров TEU (+3,7%).

Товарооборот

Товарооборот Россия – Грузия в первом квартале 2025 года

По данным национальной службы статистики Грузии, в первом квартале 2025 года товарооборот между Россией и Грузией увеличился на 3,8% относительно показателя первых трех месяцев 2024 года.

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 2 месяца 2025

По данным Евростата, экспорт из стран Евросоюза в Россию сократился почти на 12% и составил 4,67 млрд евро.

Товарооборот Россия – Южная Корея в первом квартале 2025 года

По данным Korea Customs Service, товарооборот между Россией и Южной Кореей в январе-марте 2025 года снизился на 26,8% относительно показателя января-марта 2024 года до 2,2 млрд долларов.

Товарооборот Россия — Китай в первом квартале 2025 года

По данным Главного таможенного управления КНР, за первый квартал 2025 года из Китая в Россию было ввезено товаров на сумму 22,7 млрд долларов, на 6,3% меньше, чем годом ранее.

Флот

Крупные линии продолжают заказывать контейнеровозы

Тайваньская линия Wan Hai заказала четыре 16-тысячника на общую сумму 800 млн долларов.

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Черного моря, 17 неделя, 2025

По данным брокерской компании Nitro Shipping, на 17 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax относительно прошлой недели не изменились.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 17, 2025

На 17 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов относительно прошлой недели не изменились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя, 17, 2025

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных портов понизились, в направлении южных портов Китая не изменились.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 17 неделя, 2025

На 17 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно прошлой недели снизились.

Фото: РЖД