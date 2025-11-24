Операционные и финансовые показатели HHLA в январе-сентябре 2025

Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) опубликовала основные операционные и финансовые показатели за 9 месяцев 2025 года.

Выручка по группе увеличилась на 12,5% и составила 1,33 млрд евро, показатель EBITDA – на 11,9% до 246,7 млн евро. Операционная прибыль (EBIT) выросла на 25,7% до 117,1 млн евро, прибыль после налогообложения и выплат миноритарным акционерам – на 51% до 34,9 млн евро.

В портово-логистическом дивизионе выручка выросла на 12,8% до 1,3 млрд евро, показатель EBITDA – на 13,7% до 229,6 млн евро, операционная прибыль (EBIT) – на 31,7% до 107,4 млн евро, прибыль после налогообложения и выплат миноритарным акционерам – на 82% до 29,6 млн евро.

Контейнерооборот всех терминалов HHLA увеличился на 6,7% до 4,5 млн TEU. В том числе терминалы, работающие в порту Гамбург, перевалили 4,56 млн TEU, на 6% больше, чем годом ранее.

Объемы перевозок в направлении Северной Америки заметно снизились, в направлении Ближнего Востока – умеренно. В то же время отмечался значительный рост грузопотоков в направлении Дальнего Востока, особенно Китая, а также в Южную Америку и Африку. Существенный рост был отмечен и на европейских маршрутах – из Бельгии, Великобритании, Франции и Нидерландов, что объясняется временной перенастройкой маршрутов из-за сохраняющегося конфликта в Красном море.

Также выросли объемы фидерных перевозок: помимо увеличения потока из Финляндии заметно выросли объемы в сообщении с Польшей и немецкими портами, тогда как объемы из Эстонии и Латвии сократились. Доля фидерных перевозок в общем морском грузообороте достигла 19,6% (в январе-сентябре 2024 года она составляла 19%).

Терминалы за пределами Германии прибавили 23,1%, перевалив 250 тыс. TEU, что связано с увеличением объемов на HHLA PLT Italy, а также с возобновлением морской перевалки на контейнерном терминале в Одессе в третьем квартале 2024 года. Небольшой рост показал также терминал HHLA TK Estonia.

Выручка в контейнерном сегменте выросла на 11% до 641,8 млн евро, что было обусловлено в первую очередь ростом объёмов. Международные терминалы также внесли положительный вклад. На этом фоне операционная прибыль (EBIT) увеличилась на 18,3% – до 60,4 млн евро. EBITDA составила 129,1 млн евро (+9,7%).

Интермодальные перевозки контейнеров за 9 месяцев 2025 года увеличились на 13,6% до 1,5 млн TEU, в том числе на 13,7%, до 1,3 млн TEU, выросли перевозки по железной дороге. Этому способствовали перевозки через порты Северной Германии и Адриатического моря, а также перевозки в немецкоязычные страны. Кроме того, показатель прошлого года включал данные Roland Spedition только с июня. Доля железнодорожных перевозок в общем объеме интермодальных перевозок составила 86,6%.

Также наблюдался значительный рост автомобильных перевозок – на 13,2% до 201 тыс. TEU.

Выручка в интермодальном сегменте увеличилась на 15,8% до 604,1 млн евро.

Операционная прибыль (EBIT) составила 76,2 млн евро, на 21,5 % выше по сравнению с январем-сентябрем 2024 года. EBITDA выросла на 11,2% до 112,3 млн долларов. Основным фактором роста EBIT стало увеличение объемов перевозок. Однако на прибыль негативно повлияли ограничения, связанные со строительством на основных транспортных магистралях и высокой загрузкой морских портов Северной Германии.

Итоги 3 квартала

В третьем квартале 2025 года выручка по группе увеличилась на 5,7% и составила 446,9 млн евро, показатель EBITDA вырос на 5,2% до 81,5 млн евро, операционная прибыль – на 10% до 37,8 млн евро, прибыль после налогообложения и выплат миноритарным акционерам – на 59,8% до 15,9 млн евро.

В портово-логистическом дивизионе выручка выросла на 5,9% до 437,7 млн евро, показатель EBITDA – на 7,8% до 76,2 млн евро, операционная прибыль – на 17,2% до 34,9 млн евро, прибыль после налогообложения и выплат миноритарным акционерам – на 93,2% до 14,3 млн евро.

Прогноз на 2025 финансовый год

Правление HHLA скорректировало прогноз на весь финансовый год. Корректировка была связана с ростом глобальной экономической неопределённости, в частности из-за торговой политики США, а также продолжающимися сбоями в цепочках поставок в сочетании с масштабной модернизацией и автоматизацией портовой инфраструктуры Гамбурга.

На этом фоне в портово-логистическом дивизионе ожидается значительный рост контейнерооборота по сравнению с прошлым годом. Прогноз по контейнерным перевозкам остается прежним — ожидается сильный рост по отношению к прошлому году. Прогноз по выручке также не изменился: ожидается значительное годовое увеличение. В то же время прогноз по операционной прибыли (EBIT) был пересмотрен и теперь составляет 145-160 млн евро против прогнозировавшихся ранее 180-200 млн евро.

На уровне группы HHLA по-прежнему ожидает значительного увеличения выручки. Прогноз по EBIT скорректирован с учётом изменившихся условий и теперь находится в диапазоне 160-175 млн евро против объявленных до этого 195-215 млн евро.

Фото: HHLA / Thies Rätzke