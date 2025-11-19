Контейнерооборот и грузооборот через Гамбург, 9 месяцев 2025

Грузооборот порта Гамбург составил по итогам 9 месяцев 6,3 млн тонн, на 3,4% за аналогичный период прошлого года, сообщили SeaNews в Администрации порта.

Контейнерооборот увеличился на 8,4% до 6,3 млн TEU. В тоннах перевалка контейнеров составила 61,3 млн тонн, на 5,4% больше, чем годом ранее.

Основными драйверами роста контейнерооборота стали перевозки на азиатском (+11%) и европейском направлении (+14%). Оборот с США продолжает сокращаться, минус 23,9% до 395 тыс. TEU по итогам 9 месяцев.

На азиатском направлении оборот с Китаем вырос на 7,9% до 1,8 млн TEU, с Малайзией – на 89,8% до 273 тыс. TEU, с Индией – на 45,5% до 214 тыс. TEU.

Во внутриевропейских перевозках оборот с Данией увеличился на 37,1% до 147 тыс. TEU, с Финляндией – на 26,5% до 195 тыс. TEU, с Польшей – на 18,9% до 276 тыс. TEU.

В третьем квартале в Гамбург начали заходить дополнительные сервисы в сообщении с Южной Европой, Средиземноморским регионом и Южной Америкой, что оказало положительное влияние на показатели.

Перевалка контейнеров в трансшипменте выросла на 22,5% до 2,4 млн TEU. Перевозка вглубь страны и континента и в обратном направлении (из/на так называемый hinterland) увеличились на 1,4% до 3,9 млн TEU.

Перевалка массовых грузов сократилась на 0,8% до 24,6 млн тонн.

Фото: Port of Hamburg Marketing