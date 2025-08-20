Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2025 в деталях
20.08.2025

Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2025 снизился на 6,4%

    • В июле 2025 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна снизился относительно показателя июля 2024 года на 6,4%.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2025 снизился на 6,4%

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт сократился на 28,2%. Импорт составил на 2% больше, чем годом ранее. Каботаж увеличился на 21,3%.

    Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июле 2025 года составляла 28,7%.

    Груженых контейнеров было обработано на 2,9% больше, чем в июле 2024 года. Из общего объема груженых 18,8% приходилось на рефконтейнеры, 81,2% – на сухие.

    43,4% груженых контейнеров прошло в импорте, 31,5% – в каботаже, 24,6% – в экспорте, 0,6% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров сократилась на 26,6%.

    В июле 2025 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 81,1%, Калининград обработал 17,4%, на Усть-Лугу приходился 1,5%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    31.01.2025
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в декабре 2024 в деталях
    Экспорт сократился на 8,8%
    Только для подписчиков
    2024Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    14.03.2025
    РЖД о перевозках соли
    В январе-феврале 2025 года перевозки соли по сети РЖД на внутренний рынок выросли на 7,8%.
    2025РЖДСоль
    0
    12.03.2025
    Регионы-лидеры по погрузке на жд, февраль 2025
    ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам февраля 2025 года.
    2025ЛидерыПогрузкаРЖД
    0
    14.07.2025
    Контейнерооборот портов Китая в январе-мае 2025
    Вырос на 7,4%
    Только для подписчиков
    2025КитайКонтейнерооборотПорты
    0
    21.05.2025
    На Беломорско-Балтийском канале открылась навигация
    С 20 мая
    2025Беломорско-Балтийский каналНавигация
    0
    28.03.2025
    Все порты Финляндии, январь 2025
    Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам первого месяца 2025 года составил 115,9 тыс. TEU.
    Только для подписчиков
    2025КонтейнерооборотФинляндия
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.08.2025 Гамбург вырос в первом полугодии на 3,6%
    20.08.2025 Увеличение провозных мощностей глобального флота продолжит опережать спрос
    20.08.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2025 снизился на 6,4%
    19.08.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2025 в деталях
    18.08.2025 Первая партия замороженных продуктов питания из Новороссийска в Оман
    18.08.2025 В порт Архангельск прибыл контейнеровоз из Китая
    Госрегулирование Показать всё
    19.08.2025 Назначения в ФТС
    15.08.2025 Правительство обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами
    13.08.2025 16,6 млрд рублей на дороги
    12.08.2025 Назначение в ФТС
    12.08.2025 Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития до 2030 года
    11.08.2025 Назначен первый замначальника Центра мониторинга и оперативного контроля ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •