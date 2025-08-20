Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2025 снизился на 6,4%

В июле 2025 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна снизился относительно показателя июля 2024 года на 6,4%.
Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт сократился на 28,2%. Импорт составил на 2% больше, чем годом ранее. Каботаж увеличился на 21,3%.
Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июле 2025 года составляла 28,7%.
Груженых контейнеров было обработано на 2,9% больше, чем в июле 2024 года. Из общего объема груженых 18,8% приходилось на рефконтейнеры, 81,2% – на сухие.
43,4% груженых контейнеров прошло в импорте, 31,5% – в каботаже, 24,6% – в экспорте, 0,6% – в транзите.
Перевалка порожних контейнеров сократилась на 26,6%.
В июле 2025 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 81,1%, Калининград обработал 17,4%, на Усть-Лугу приходился 1,5%.
